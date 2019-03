Další elektrické SUV. Masy s ním chce oslovit bláznivý Fisker

Fisker patří ke snílkům, kteří mají ve snaze změnit automobilový svět už určitou tradici. Před mnoha lety to byl právě on, kdo chtěl realističtěji pojatým vozem Fisker Karma zatopit tehdy vznikající automobilce Tesla, jenže s Karmou to nakonec dopadlo neslavně. Ne že by to bylo špatné auto, ale obrovské potíže dodavatele baterií (včetně nějakých těch požárů samotných článků) nakonec poslaly firmu, která byla na dodavateli závislá, do konkurzu.

Dánský snílek usazený v Americe (rozhovor s Henrikem Fiskerem čtěte zde) se ale nevzdává. Už předloni oznámil svůj návrat na scénu s novou značkou Fisker Inc. A už na první pohled se zdálo, že se možná z předchozího dění nepoučil. U svého prvního nového vozu, luxusního sedanu E-Motion, totiž opět vsadil na hodně riskantní kartu: Fisker prý vlastními silami vyvíjí takzvané solid-state baterie, které mají být bezpečnější, jednodušší a rychlejší na dobíjení než stávající lithiové články. Jenže technologie není pro praxi zatím připravena a i když se ji podaří vypilovat, bude to pro Fiskera obrovský risk. Opět totiž vlastně nikdo neví, co se s takovými revolučními bateriemi bude dít v praxi.

Henrik Fisker si tak prostě stůj co stůj chce splnit svůj sen o revolučním automobilu. Ale tentokrát k tomu přidává i trochu reálnější základy. Firma totiž právě oznámila, že v druhé polovině roku 2021 začne zákazníkům prodávat nové elektrické SUV, které přeci jen bude založeno na konvenčnější technice. A které má být dostupné, cenou se chce Fisker dostat pod 40 000 dolarů (cca 900 000 korun).

Proti Tesle

„Náš tým si dal za úkol vytvořit cenově dostupný elektromobil, který je mnohem víc vzrušující a vyvolává více emocí než vozy, které jsou na trhu. Jsme nadšeni, že můžeme představit vůz, který skutečně mění svět SUV. S cenou začínající pod 40 000 dolarů dostane zákazník přitažlivé a luxusní robustní a ekologické auto,“ chlubí se v prohlášení automobilky Henrik Fisker. Cenou i zaměřením se vůz postaví přímo proti novince Tesla Model Y.

Výhodu proti Tesle chce Fisker získat v několika ohledech. Kromě toho, že hlásí, že auto bude mít originální a neotřelý design, se chce Firsker soustředit na prostorný interiér s luxusním zpracováním, který by měl být v této třídě středně velkých SUV nadstandardní. Co se designu týče, Fisker zatím zveřejnil jediný obrázek auta, na kterém je vidět například vychytávka v podobě radaru adaptivního tempomatu schovaného za sklem v místě tradiční masky chladiče. Auto má podle Fiskera působit originálním a dynamickým dojmem.

Nad Teslou chce mít navrch i v dojezdu. Fisker slibuje, že už v základním provedení by novinka měla umět urazit na jedno nabití asi 480 kilometrů, což je dojezd, který nabídne Tesla až za příplatek. Baterie mají být klasické li-ion a kapacita akumulátorů má být přes 80 kWh. Fisker navíc nabídne tuto verzi hned od začátku prodeje, zatímco u Tesly začne nejprve produkce dražších modelů s obdobným dojezdem a teprve asi v roce 2022 přijde na trh základní varianta s onou lákavější cenou. Fisker tak může získat drobný náskok, když nabídne špičkový dojezd ihned. Podobně jako u Tesly se tu bude připlácet například za pohon všech kol. Detailnější ceník slibuje Fisker zveřejnit letos koncem roku, kdy by firma měla světu představit funkční prototypy novinky.

Auto se má vyrábět přímo v USA, firma podle slov svých zástupců právě dokončuje výběr lokality, kde má výroba odstartovat. Na rozjezd továrny má tedy Fisker jen něco přes dva roky, což se zdá být poměrně šibeničním termínem. Otázkou je, jak k výrobě celkově Fisker přistoupí, snaha malých automobilek o velkosériovou výrobu totiž většinou bývá hodně komplikovaná, čehož důkazem je vlastně i konkurenční Tesla. Na druhou stranu při volbě vhodného partnera by nemusela výroba být zas takový problém, otázkou je, zda a jak bude Fisker schopen navázat spolupráci s někým z tradičních výrobců.

Fisker se chlubí tím, že novinka bude velmi prostorná a že interiér nabídne po stisku tlačítka velmi vzdušnou atmosféru, což naznačuje přítomnost nějaké obří panoramatické střechy. Interiér má být zároveň skutečně luxusní a je pravda, že co se týče jeho návrhu, Fisker skutečně umí, což dokazují jeho minulé kreace. Luxusní mají být i služby, které bude značka nabízet. Auta bude totiž Fisker prodávat zákazníkům napřímo a namísto tradičních dealerů a servisů tu bude conciérge služba. Ta by měla případné servisní zásahy zařídit v podstatě za zákazníka, který tak nebude muset se svým vozem nikam jezdit.

Budoucnost získává obrysy

Automobilka také prohlašuje, že aktuální novinka má být první z celé modelové řady dostupnějších elektromobilů z jejího portfolia. SUV se dostane na trh jako první, později ale mají následovat i další vozy. Na SUV padla volba především díky tomu, že jde o velmi konkurenční kategorii, kam teď míří celá řada vozů. V dané velikostní třídě budou novinkami nejen Fisker a nová Tesla Model Y, ale třeba také chystané SUV Volkswagen ID. Crozz či auto, které vyjede na základě studie Vision iV z Mladé Boleslavi. Fisker se bude chtít postavit třeba i chystanému Audi Q4 e-tron, které se ukázalo v Ženevě jako studie, a konkurencí mu v budoucnu může být třeba i Porsche Macan, které má v nadcházející generaci dostat mimo jiné také plně elektrickou variantu.

Plány na uvedení elektrického SUV také dávají jasnější obrysy tomu, jak to bude s luxusním a revolučním sedanem Fisker E-Motion. Ten je nadále v přípravě, ale auto se má na trh dostat až poté, co se rozjede výroba a prodej této masovější novinky.

Z prohlášení automobilky lze také vyčíst, že se nejspíš trochu mění plány i z hlediska uvádění modelu s různými typy baterií. Původně to totiž vypadalo tak, že Fisker uvede E-Motion nejprve s klasickými li-ion bateriemi s dojezdem, zhruba jako teď slibuje nové SUV, a teprve později by se objevily revoluční solid-state baterie. Teď se ale zdá, že i díky menším změnám plánů a úpravě priorit by se E-Motion mohl dostat do prodeje rovnou právě s revoluční bateriovou technikou, která pak slibuje dojezd až 800 kilometrů na jedno nabití.