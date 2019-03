Elektrická budoucnost Audi. Do šesti let chce mít dvanáct aut do zásuvky

Audi plánuje do roku 2025 nabídnout dvanáct plně elektrických modelů. Do konce příštího roku jich bude mít pod označením e-tron v nabídce pět. Automobilka to oznámila na autosalonu v Ženevě, kde prezentuje dva chystané modely do zásuvky – SUV a čtyřdveřové kupé.