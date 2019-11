Fiat slaví 120. narozeniny. Nejzábavnější modely mají své fanoušky dodnes

Automobilka Fiat jednoznačně patří mezi ty, které výrazně ovlivnily svět motorismu. Jestli v tuto chvíli pátráte v paměti, čím přesně, tak vězte, že minimálně v jedné věci určitě. Například rozhýbala poválečnou Itálii, když na trh vypustila legendu mezi malými auty – Fiat 500. V té době to byl bestseller a dnes je z tohoto prcka sběratelská lahůdka. Že je to málo? Tak to potom musíme otevřít album a při tom opomenout fakt, že se pod křídly Fiatu nachází několik dalších automobilových značek. Ponořili jsme se do listování knihou o historických Fiatech, ale i modernějších modelech. Našli jsme toho spoustu a tady jsou ty třešničky na narozeninovém dortu.