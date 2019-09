Fiatu je 120 let, na oslavy do Prahy dorazil i dvoutaktní Maluch

Příznivci italské automobilky Fiat slavili výstavou v zahradách Trojského zámku v Praze 120 let značky. Návštěvníci mohli obdivovat přibližně 300 vozidel vyrobených od 20. let minulého století do současnosti.