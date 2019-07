Specialista na malá auta slaví 120 let. Fiat patří k nejstarším značkám světa

VIDEO: Automobilka Fiat slaví 120. výročí své existence Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Během její dlouhé historie v ní vždy patřilo hlavní slovo rodině Agnelliů. A to platí i dnes, kdy je součástí skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Turínský výrobce byl nejprve jen jednou z mnoha firem, které se snažily uspět na trhu. Už v roce 1910 se ale stal největší italskou automobilkou. Ve 20. letech pak Fiat poprvé ukázal, v čem je jeho síla. V roce 1925 představil model 509 s motorem o obsahu necelého litru, kterého se během čtyř let vyrobilo na 90 tisíc. Skutečná revoluce ale přišla v roce 1936, když se na silnicích v Itálii a brzy i v dalších evropských zemí objevil maličký Fiat 500 Topolino.

Toto dítě geniálního konstruktéra Danteho Giacosy se vyrábělo až do poloviny 50. let a z bran továrny vyjelo za tu dobu přes půl milionu vozítek pojmenovaných podle italského označení myšáka Mickeyho. Podobně dlouhověké byly i další malé fiaty – ať už druhá generace pětistovky vyráběná mezi lety 1957 a 1977 (vyrobilo se jich přes 3,5 milionu) nebo poněkud větší Fiat 600. Ten se poprvé představil v roce 1955 a v rodné Itálii sjížděl z výrobních pásů patnáct let.

„Šestistovka“ ale vznikala i v Argentině, Španělsku, Německu či Jugoslávii – právě tam pod označením Zastava 850 vyrobili v roce 1985 poslední. S výrobou svých modelů v zahraničí má Fiat má vůbec bohaté zkušenosti, už na začátku 20. století se vyráběly jeho vozy například v USA, mezi válkami montovali modely Fiat 508 a 514 také v pražské továrně Walter. Na přelomu 60. a 70. let pomáhala italská továrna stavět na kola také Sovětský svaz, kde vybudovala VAZ, výrobce vozů Lada.

První lady vznikly na základě Fiatu 124, prvního turínského auta, které získalo prestižní titul evropského Auta roku. Po čtyřdveřovém sedanu ocenili motorističtí novináři na starém kontinentě ještě osm fiatů, což automobilku řadí do čela pomyslného žebříčku. Mezi oceněnými vozy byly hlavně malé automobily, ať už Fiat 127 (1972), Fiat Uno (1984) a jeho nástupce Punto (1995) nebo nová „pětistovka“ (2008), postavená na základě také oceněné druhé generace Pandy (2004).

Právě obrácení pozornosti zpět k malým vozům znamenal pro Fiat za začátku 21. století záchranu doslova na poslední chvíli. Během 90. let se totiž automobilka dostala do hluboké krize a z miliardových dluhů se chtěla dostat mimo jiné s pomocí amerického koncernu General Motors. Ten ale v roce 2005 zaplatil dvě miliardy dolarů, jen aby nemusel koupit automobilovou divizi Fiatu. Automobilka pak pod vedením nového managementu v čele s loni zesnulým Sergiem Marchionnem nakonec přestála nejhorší.

Známka vydaní ke 120 letům Fiatu vydaná italskou poštou

Vedle poměrně úspěšných modelů jako byly Grande Punto (2005) nebo Bravo druhé generace (2007) pak v roce 2008 představila reinkarnaci legendární „pětistovky“, která se stala základním kamenem dnešní nabídky Fiatu. Kromě dvoudveřové městské stylovky, která existuje i jako elektromobil, dostaly podobnou usměvavou tvář také další typy, které dnes turínská automobilka nabízí. Fiat 500L vyráběný v Srbsku nebo SUV Fiat 500X, který sdílí technický základ s vozem Jeep Renegade.

Americká značka je – podobně jako Chrysler nebo Dodge – totiž sesterskou automobilkou turínského výrobce v rámci FCA. Skupina se začala rodit v roce 2009, kdy Chrysler za asistence americké vlády prošel bankrotovým režimem. Fiat tehdy získal kontrolu nad jeho vedením a pětinový podíl, který časem zvýšil. Skupina FCA oficiálně vznikla v roce 2014 a dnes je je sedmým největším výrobcem na světě. A nedávno představila plány na spojení s Renaultem, díky čemuž by vznikla světová trojka.

