Pražský magistrát loví v provozu auta s vykuchanými filtry pevných částic

„V Praze pochází okolo 80 % znečištění ovzduší právě z dopravy. Právě v těchto dnech, kdy hrozí smogová situace a zdraví Pražanů trpí nejvíce, jsme se proto zaměřili přímo na auta, která mají odmontované či poškozené filtry,“ píše Scheinherr.



Nepravidelné kontroly budou podle náměstka pro dopravu pokračovat i v následujících dnech.

„Zhruba 5 až 10 procent aut, která nejsou technicky v pořádku, způsobuje 60 až 70 procent znečištění a dokonce za značnou část z nich mohou novější auta,“ uvádí náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž.

Filtry pevných částic jsou v Česku obrovským tématem. Moderní vůz s naftovým motorem už bez něj nekoupíte a nově je dostávají i benzinové vozy osazené systémem přímého vstřikování paliva. Majitele dokáže filtr potrápit, hlavně když jezdí krátké trasy po městě, což nemají moderní turbodiesely v oblibě.

Poslední vozy bez něj plní normu Euro 4, od nástupu novější ekonormy Euro 5 v roce 2010 (dnes už platí Euro 6) mají již všechny automobily s naftovým motorem tento filtr, jinak by ji nedokázaly plnit. Podle servismanů je za většinou problémů s filtrem zanedbaná údržba vozu a nekvalitní palivo.

Majitelé dieselových aut se ovšem často uchylují k tomu, že si nechávají filtr pevných částic (říká se jim také DPF nebo FAP) vymontovat. Podle nejextrémnějších odhadů se jedná o více než jeden milion vozů. Na čoudící auta s vykuchaným filtrem jsou vysazení například policisté v Rakousku a Německu, zbrojit začínají i ti čeští.

Vladimír Smrž na přelomu roku pro iDNES.cz uvedl, že ministerstvo dopravy plánuje pro speciální mobilní expertní jednotky nakoupit přístroje k měření emisí prachových částic, přímo v provozu by se mělo začít měřit letos.

Měření v provozu, při kterém policisté odchytávají auta a posílají je na kontrolu filtru, už testuje od loňského roku ministerstvo dopravy, první akce proběhla v Trutnově koncem května, v průběhu léta podle informací iDNES.cz proběhla ještě jedna taková akce v Praze. V Trutnově se zjistilo, že zhruba 10 procent aut, která mají mít filtr, je problematických.

„Vozidla, která mají vytlučený filtr pevných částic, vypouštějí mnohonásobně větší množství částic než auta, která jsou v pořádku, a dokonce i více částic než mnohem starší typy, třeba s emisní normou Euro 3,“ vysvětluje náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž. „Ty částice jsou menší a je jich mnohem více a o to jsou nebezpečnější, protože se nezadrží v plicích, ale pronikají rovnou do krevního řečiště, přímo do buněk a to představuje obrovské ohrožení lidského zdraví.“ Ministerstvu životního prostředí se v od října loňského roku vyhláškou snížit limit pro měření emisí, která zkoumá kouřivost dieselů. To znamená, že většině aut, která nemají v pořádku filtr pevných částic, by to teď už nemělo projít. Vytlučený, nebo vymontovaný filtr, případně napodobeniny, které jsou nefunkční, přes nový limit neprojdou.

Velmi hrubý odhad říká, že v Evropě jezdí přes 30 milionů vozidel s filtry pevných částic. Podle testu, který ÚAMK provedl v Praze a dalších krajských i okresních městech, se zjistilo, že přes 60 % všech dieselů, které by měly mít filtr pevných částic, ho buď nemá záměrně vůbec, nebo je jeho činnost z nějakého důvodu v nepořádku.

Expert na problematiku náhradních dílů českého zastoupení Fordu Josef Förster potvrzuje, že vozidla často nemají poškozený filtr: „Je jen ucpaný, což se dá řešit řízenou regenerací v servisu, která se dá pořídit do tisíce korun. V uplynulých měsících navíc automobilky výrazně snížily ceny náhradních filtrů. Nezávislé testy filtrů pevných částic potvrzují, že neoriginální filtry jsou často jen nefunkční náhražky, které nefungují.

Česká obchodní inspekce dostala v loňském roce od ministerstva průmyslu a obchodu za úkol vytvořit metodiku, jak nastavit systém kontroly prodeje částicových filtrů, zaměřit se mají především na filtry z druhovýroby. „Postup kontrol by měl být obdobný jako u pohonných hmot; tedy anonymní nákup, pak analýza filtru a případně další kroky - pokuta a podobně,“ popisuje pro iDNES.cz nejmenovaný zdroj.