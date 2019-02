Praha chce lovit auta s filtry pevných částic, nemá na to ale techniku

Dopravní policisté na popud vedení hlavního města začali se zkušebními kontrolami technického stavu vozidel. Cílem je primárně odhalit auta s odmontovaným filtrem pevných částic.

V průběhu „dopravně-bezpečnostní akci ke kontrolám emisí a filtrů pevných částic u osobních a nákladních vozidel“ se však ukázalo, že policii zatím schází technika pro přímé měření emisí v terénu a nemá ani žádnou databázi, která by umožňovala přímo v terénu určit, zda je konkrétní vůz z výroby vybaven DPF či nikoli.

Podezřele vypadající auta vytipovávají policisté zatím odhadem a pokud mají důvodné podezření na nevyhovující technický stav, tak řidiče posílají na stanici technické kontroly (STK), kde vůz napojí na diagnostiku a zjišťují, zda řídící jednotka nehlásí závady na emisním systému.

Takové kontroly se budou pravidelně opakovat. Novinářům to dnes na jedné z kontrol řekli zástupci magistrátu a policie. Otázkou však je, zda tento systém kontrol má hlubší význam. Ministerstvo dopravy sice již vypsalo soutěž na nákup přístroje, který bude schopen odebírat přímo vzorky výfukových plynů ze silnice a obratem vyhodnocovat, zda dané vozidlo nemá odmontovaný či nefunkční filtr pevných částic, ale v současné situaci musí policie pracovat čistě odhadem.

Vozů s poškozeným či vymontovaným DPF je podle předchozích měření v metropoli zhruba pět procent, produkují však asi polovinu prachových částic označovaných jako PM10, které patří mezi zplodiny nejškodlivější pro zdraví. Podle ministerstva začne mobilní měřicí jednotka v Praze a Středočeském kraji fungovat v polovině roku. V plánu je podle neoficiálních údajů pořídit jeden kus.

Podle náměstka primátora pro životní prostředí Petra Hlubučka (STAN) nechtělo vedení města s ohledem na špatnou kvalitu ovzduší v metropoli čekat na zakoupení speciální techniky, a iniciovalo proto kontroly založené na vizuálním vytipování možných hříšníků.

Zastavené vozy policisté nekontrolují pouze s ohledem na míru emisí, ale posuzují celkový technický stav vozidla. Tuto možnost mají policisté již několik let, avšak využívají ji velmi zřídkavě. Pokud se totiž na STK neprokáže závažná závada, pro kterou by vůz byl nezpůsobilý provozu na pozemních komunikacích, musí účet za kontrolu uhradit policie.

Pokud vůz STK neprojde, jdou náklady k tíži řidiče. I když tedy bude mít na pohled „čoudící“ auto emise v pořádku, může dostat pokutu za něco úplně jiného. Provinilý řidič může podle Hlubučka dostat pokutu až 50 000 korun, v krajním případě může být vozidlo i odstaveno z provozu.

Že faktické odhalení vozů se závadou na DPF je zatím vesměs iluzorní a medializované kontroly spíše než k faktickému zlepšení stavu na silnicích slouží k zisku politických bodů reprezentace města se ostatně ukázalo na dnešní akci. Policie zastavila VW Passat generace B6 pro podezření z nevyhovujícího technického stavu (primárním důvodem byly příliš tmavé fólie na oknech).

Vůz byl následně napojen na diagnostiku s vyčtením tzv. readiness kódů, která byly podle technika STK v pořádku. Ani přítomný technik však nebyl schopen s jistotou říci, zda konkrétní vůz má či nemá DPF (u této generace Passatu existují verze motoru s filtrem i bez) a zda tedy kontrola vůbec má šanci plnit svůj účel, tj. odhalení vozů s poškozenými nebo vybouranými filtry.

Následně policisté zastavili a na STK dovedli Ford Transit druhé generace po faceliftu. Od pohledu měl technický stav vozu pravděpodobné závady. Avšak že by vůz vyráběný od roku 1995 mohl mít vybouraný filtr pevných částic není možné ani teoreticky. Do tohoto modelu se totiž filtr pevných částic nikdy nemontoval, v polovině 90. let tato technologie pro čištění výfukových plynů z dieselových motorů ještě ani zdaleka neexistovala.

Dnešní kontrola je druhá, kterou policie ve spolupráci s městem uspořádala. Při nedávné první zkušební kontrole se podle náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra podařil odhalit jeden vůz s odmontovaným filtrem, respektive s „emisní závadou“.

„Říkat kdy a kde ty kontroly budou, není úplně ideální, protože budou prováděny namátkově. Ale mohu slíbit, že budou prováděny pravidelně a co nejvíce,“ doplnil náměstek Hlubuček.

Problematika kolem filtrů pevných částic je v metropoli aktuální, Praha je po Ostravě druhým nejznečištěnějším městem v republice, přičemž až 80 procent znečištění produkuje doprava.

Vedení magistrátu se proto chystá obnovit například plán zavedení nízkoemisní zóny, která by povolila vjezd do širšího centra města jenom autům s menšími emisemi. Rada prověří také možnost zpoplatnění vjezdu do centra a tento týden schválila zavedení MHD zdarma v době smogových situací. V plánu je také vyhláška zakazující topení uhlím.