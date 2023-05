Válku proti Euro 7 vyhrajeme, hřímá italský ministr. Česko je mu spojencem

Itálie a její spojenci v Evropské unii včetně České republiky mají dostatek sil na to, aby zablokovali pravidla emisní normy pro motorová vozidla Euro 7. Řekl to italský ministr dopravy Matteo Salvini. Norma Euro 7 v současné navrhované podobě by měla od roku 2025 mimo jiné omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší, a to nejen z výfuků, ale i pneumatik a brzd.