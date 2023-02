Česká vláda chce bojovat proti normě Euro 7, vidí ohrožení autoprůmyslu

Nechceme novou přísnou normu Euro 7, shodli se před pár hodinami ve Stockholmu ministři dopravy několika evropských zemí. Jen v Česku by kvůli ní už za dva roky mohlo přijít o práci asi 50 tisíc lidí. Vypadá to, že o „sedmičku“ nikdo nestojí, otázkou je, jestli to bude nakonec stačit.

Teoreticky by mohlo. Norma Euro 7 je zatím jen návrhem, který stačil pobouřit lidi, zabývající se auty, napříč celou Evropou. Protestují německé regionální vlády, Italové, Slováci, Poláci, Češi. Nejnověji dnes po skončení společné neformální Rady ministrů dopravy a ministrů zodpovědných za energetiku ve švédském Stockholmu řekl český ministr dopravy Martin Kupka, že „Česká republika bude prosazovat odklad účinnosti normy EURO7 a změnu dalších technických požadavků.“ Hurá. Doufejme, že se svého postoje bude pevně držet, a že v nejhorším případě bude mít Česko dost odvahy návrh vetovat.

Norma Euro 7 totiž je, minimálně v části zabývající se spalovacími motory, úplný nesmysl. Nikomu nepomůže, životnímu prostředí už vůbec ne. Je to úplně jednoduché: všichni víme, že od roku 2035 se přestanou vyrábět auta se spalovacím motorem. To už jsme si v Unii odhlasovali. Ano, i my, Češi. A do té doby bychom mohli dožít se současnými „spalováky“ normy Euro 6 v poslední variaci - kdyby fanatičtí kněží zeleného náboženství netlačili tolik na pilu a i na těch posledních 12 let nechtěli ještě výrazně přitvrdit. Tak, že je to za hranou technologických schopností automobilového průmyslu. Něco z navrhovaných věcí, jež navrhovali ekologové bez jakéhoholi technického vzdělání, by splnit šlo - ale za cenu ohromných nákladů do úprav budoucích motorů. Stálo by to bambilion, na těch 12 let se to rozhodně nevyplatí, protože automobilky by si tyto náklady nemohly započítat do ceny aut. Nikdo by je nekupoval - fabia dražší o dalších sto tisíc korun by byla neprodejná. Koneckonců, o to navrhovatelům zřejmě jde - říci lidem, podívejte se, malé auto za půl milionu je nesmysl, to už si kupte za 800 tisíc elektromobil.

Výsledek? Automobilky přestanou vyrábět spalovací motory úplně, ještě mnohem dřív než v roce 2035, nebude to pro ně mít cenu. Planeta na tom rozhodně nevydělá - když si lidé nekoupí ještě jakž takž dostupná současná „eurošestková“ auta, zůstanou u svých 15, 20 let starých pětek, čtyřek, dvojek... a celková emisní zátěž bude výrazně vyšší.

Nenechejme se zatlačit do kouta technokraty, kteří s fanatismem v očích vymítají kouřícího ďábla z této planety. Řekněme jim jasně, ať nás těch 12 let nechají ještě nějak žít s našimi spalováky, do té doby snad elektromobilita pokročí natolik, aby eliminovala současné slabiny a cenovou nedostupnost pro normálního člověka. Máme poslední možnost zachovat si zdravý rozum, úsudek a sociální smír. Nepromarněme ji.

Autor: Roman Švidrnoch