Itálie píše do Bruselu kvůli zákazu spalovacích aut. Povolte také biopaliva

Evropská unie se snaží odblokovat řešení svého záměru na snížení emisí oxidu uhličitého z automobilů, na poslední chvíli se totiž proti plánu postavilo Německo. Současný plán se nelíbí ani některým dalším zemím včetně Česka.

Itálie a Německo už společně komisi požádaly, aby povolila prodej nových automobilů se spalovacím motorem po roce 2035, pokud budou jezdit výhradně na uhlíkově neutrální syntetická paliva, někdy označovaná jako e-paliva. To by mohlo podpořit výrobce automobilů a dílů se spalovacím motorem. Mezi členské země Evropské unie, které pro auta na syntetická paliva prosazují výjimku ze zákazu prodeje nových osobních vozidel se spalovacími motory po roce 2035, patří i Polsko a Česká republika. Ta přitom zákaz loni sama dojednala, a to za českého předsednictví Evropské unie.

Evropská komise v uplynulých dnech navrhla povolit prodej nových osobních vozů se spalovacími motory po roce 2035. Podmínkou ovšem je, že budou spalovat pouze klimaticky neutrální syntetická e-paliva, píše se v dokumentu, který získala agentura Reuters.

Itálie v dopise Komisi z tohoto týdne nově uvedla, že výjimka se musí vztahovat i na biopaliva – tedy paliva získaná z biomasy, jako jsou rostliny.

„Itálie by nepřijala příliš omezený výklad Komise ohledně ‚neutrálních paliv‘ z hlediska oxidu uhličitého, který zahrnuje pouze e-paliva a nikoli biopaliva,“ stojí v dopise, který má podle Reuters datum 21. března.

Pod psaním Fransi Timmmermansovi, místopředsedovi Evropské komise a hlavnímu ideologovi Zelené dohody, ze kterého cituje italský magazín Quattroruote, jsou podepsaní tři ministři italské vlády: dopravy Matteo Salvini, životního prostředí Gilberto Pichetto Fratin a obchodu Adolfo Urso. „Itálie se plně zavázala k dekarbonizaci odvětví dopravy a snížení emisí z lehkých vozidel,“ píší a zdůrazňují, že „je třeba respektovat zásadu technologické neutrality, aby byl zaručen ekonomicky udržitelný a sociálně spravedlivý přechod k mobilitě s nulovými emisemi.“

Mluvčí italského ministerstva dopravy řekl, že Řím na dopis odpověď zatím nedostal.

Brusel teď vyjednává s Německem, aby se pokusil spor vyřešit. Někteří úředníci doufají, že se dohodnou před čtvrtečním summitem lídrů EU. Na návrh komise, že po roce 2035 bude možné prodávat nová osobní auta se spalovacími motory v případě, že budou využívat uhlíkově neutrální paliva, v úterý poukázala agentura Reuters. Podle ní se v něm biopaliva za uhlíkově neutrální paliva nepovažují.

„Musíme si být jisti, že výklad dohody o vozidlech s nulovými emisemi od roku 2035 je něco, na čem se všichni shodneme. Diskuze s německými úřady pokračuje,“ citují Quattroruote mluvčího Evropské energetické komise Tima McPhieho. Ten zdůraznil potřebu nalézt dohodu, která se „co nejdřív promění v kladné hlasování v Radě“. McPhie připomněl nedávná prohlášení Timmermanse, který řekl, že si je „jistý výkladem, který objasňuje otázku role e-paliv.“

Timmermans v rozhovoru pro italský deník La Repubblica prohlásil, že „Evropa ponechává na průmyslu, aby si vybral technologii,“ s níž dosáhne cíle nulových emisí v roce 2035 u výfuku auta. „Nejsme to my, kdo říká, co by měli používat,“ pokračoval, „a to neznamená, že ostatní auta (neelektrická – pozn. red.) už nebudou existovat: auta se spalovacími motory budou stále existovat, ale nové stroje nebudou moct vypouštět oxid uhličitý.“

Rozhodnutí o tom, jakou technologii použít, proto náleží průmyslu a nikoli politice: „Není to naše volba, pouze jsme naznačili cíl, zbytek závisí na společnostech v odvětví a na nabídce“. Timmermans řekl, že „preferuje auta na baterie, elektrický nebo vodíkový pohon, ale zda existují jiné technologie, o tom musí rozhodnout průmysl, ne my“.