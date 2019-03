ANALÝZA: Volkswagen zdraží auta, podpoří tím prodej a vývoj elektromobilů

Ceny aut rostou, prokazují to analýzy trhu. A bude hůř, podle prohlášení manažerů koncernu Volkswagen, který se staví do role vůdce tažení za elektrifikaci aut a demokratizaci tohoto pohonu (čtěte více zde), čeká zákazníky skokové zdražení. Firma nyní očekává, že do roku 2028 vyrobí celkem 22 milionů elektromobilů založených na vlastních platformách.



Přechod na výrobu elektrických aut je nutný, pokud chtějí automobilky splnit drsné cíle na snižování emisí. „Elektromobily tady jsou stále, ovšem právě teď je jejich reálný rozvoj. Prosazovaný též regulacemi. Potřebujeme vozidla s nulovými emisemi, abychom splnili cíle. A bateriová technologie se v tuto chvíli jeví jako nejlepší řešení. Ano, bude to stát peníze,“ uvedl Luca de Meo, šéf značky Seat v pondělním rozhovoru pro iDNES.cz. „Propočty říkají, že budu potřebovat prodávat 25 procent aut s nulovými emisemi, abych splnil limity pro rok 2025,“ komentuje de Meo.

Elektromobily jsou dnes drahé a jen omezeně využitelné, výrobci je tedy musí na trh „nacpat“ pod tlakem. Když se křivka rostoucích cen klasických „spalovacích“ aut protne s klesající křivkou ceny elektroaut, měl by nakonec zákazník sáhnout po elektomobilu (kvůli lacinějšímu provozu a různým dalším pobídkám). Jedno je však jasné, bod zlomu bude výš, než na kterém je současná cena spalovacího motoru.

Volkswagen posun urychlí tím, že auta se spalovacím motorem zdraží. Samoúčelné to není. Zdražení je z opačné strany tlačeno rostoucí cenou nákladů na výrobu stále sofistikovanějšího motoru, který musí plnit zpřísňující se ekonormy. „Vždycky to tak bylo, s příchodem nové generace je nový model vždy modernější, vybavenější a o něco dražší,“ komentuje de Meo.

A tak to všechno zapadá do sebe. Joachim Hinz, finanční ředitel Seatu, to vysvětluje tak, že si automobilka musí na drahou elektromobilitu vydělat a peníze přinesou „obyčejné“ modely se spalovacím motorem. Nejsložitější je vše vybalancovat tak, aby se elektromobilů prodávalo (a jejich prodeje rostly) tolik, aby držely flotilové emise značky pod limitem. To není jen v rukách automobilek a jejich cenové politiky, ale také podmínek na trhu, infrastruktuře pro nabíjení a dalších okolnostech.

„Elektromobily určitě zatíží profitabilitu automobilových výrobců. Především kvůli ceně baterií. Dá se čekat, že pro srovnatelné vozy cena elektrického modelu bude vyšší. Je to podobné, jako když jsme se od obyčejných mobilů posunuli ke smartphonů, také byly dražší. Jako koncern Volkswagen chceme nabídnout elektromobil, který si běžní lidé budou moci dovolit - zdemokratizovat elektrický pohon. Čekáme také, že ceny akumulátorů poklesnou, vedou se debaty, jak rychle, ale určitě zlevní. A je určitý bod, kdy to začne být profitabilní, je to přirozený vývoj,“ analyzuje de Meo.

Už nyní je podle magazínu Automobilwoche jasné, že Volkswagen v následujících čtyřech letech postupně výrazně navýší ceny. Zvýšení cen se podle prognózy šéfa odbytu VW Dalheima dotkne přinejmenším vozů se spalovacím a dieselovým motorem.

„U dieselových motorů musíme cenu kvůli normě Euro 7 zvýšit o 2 000 až

2 500 eur (až 65 tisíc korun - pozn. red.). Největší část se týká materiálových nákladů. U benzinových motorů je to zhruba o tisíc eur méně. Ceny benzinových motorů byly navýšeny už v roce 2018, jelikož byly vybaveny filtry pevných částic. Následovat budou další běžné kroky související s inflací.“



Vyšší náklady kvůli WLTP

Koncern podle Automobilwoche ještě kompletně nedokončil reorganizaci související se zavedením WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, což je nová metodika sloužící ke zjišťování spotřeby paliva a emisí výfukových plynů) a na scéně se objevují další rizika, i kvůli aféře dieselgate.

Druhá fáze WLTP bude znamenat pro automobilku vyšší výdaje. I z toho důvodu je třeba usilovně šetřit. Náklady ještě nejsou pevně propočítány a mohly by být ve finále vyšší, než se dosud plánovalo. Z toho důvodu byly u VW podle Dahlheimova vyjádření navýšeny kapacity pro testování o čtyřicet procent. Audi navýšilo u přístrojů na měření emisí přímo v provozu kapacitu o padesát procent.

Mobilní zařízení na měření emisí pro test RDE

Dahlheim si je jist, že „výsledky budou zřetelně nižší než v roce 2018“. Zároveň prohlásil, že „letos v září nebudou některé varianty k dispozici v takové míře, jak by si odbyt představoval“.

Absolutní nedostatek je například u čtyřválcových benzinových motorů 1,5 TSI, dealeři dokonce ruší zákaznické objednávky, protože výrobce není schopen alespoň výhledově garantovat dodání v určitém časovém horizontu.

Platforma pro všechny

„Volkswagen jako vůdčí automobilka v elektromobilitě má sílu vyvinout několik elektrických platforem. Je to také způsob, jak získat konkurenční výhodu,“ vysvětluje Luca de Meo. Německý koncern má proto velké plány s unikátní platformou MEB vyvinutou speciálně pro elektromobily. A aby se u nich dostal na akceptovatelnou cenu, musí jich vyrobit a prodat co nejvíc, proto je chce nabídnout i dalším výrobcům (více čtěte zde).

„Abychom mohli nezbytné investice do elektrické ofenzivy uskutečnit, musíme dál zvyšovat svou efektivitu a výkon ve všech oblastech,“ uvedl šéf koncernu Volkswagen Herbert Diess.

První „nekoncernovou“ společností, která mechanický základ s akumulátory v podlaze a motorem u poháněné zadní nápravy použije, bude německé e.GO Mobile AG z Cách.

V koncernu vládne optimismus. Alespoň v tomto smyslu se vyjádřil šéf odbytu VW Christian Dahlheim v rozhovoru pro magazín Automobilwoche. „Ofenziva modelů elektromobilů a vozů SUV ovládne celkový trh a získá i další podíly na trhu.“

Zatímco cena Volkswagenu Golf se spalovacím motorem se pohybuje podle verze okolo půl milionu korun, elektrická verze stojí dvojnásobek. S prvním čistě elektrickým volkswagenem z rodiny I.D., který má Volkswagen představit v druhé půlce letoška, se značka chce podle opakovaných prohlášení manažerů koncernu dostat s cenou na úroveň dieselového Golfu. Tak to má být alespoň zpočátku u většiny značek napříč koncernem. Audi se svým plně elektrickým SUV e-tron to dodržuje, dvoumilionová cena odpovídá srovnatelným konvenčním modelům Q7 a Q8 (jen dojezd na „plnou“ je poloviční).

Volkswagen chce uvést na trh elektromodel VW ID.3 za zahajovací cenu pod 30 tisíc eur. Model v top variantě má mít dojezd až 550 kilometrů. Neoficiálně se také hovoří o výhodném e-Upu VW, jehož nová verze má být na trhu jen v Evropě od roku 2020. Zhruba ve stejnou dobu by měly do ulic vyjet i vozy Seat e-Mii a Škoda Citigo, které bude vůbec první sériově vyráběnou škodovkou do zásuvky, velké objemy prodeje od těchto modelů ovšem automobilky nečekají.

Rodina Volkswagen I.D.

Do plánovaných investic ve výši 18 miliard eur, které chce Volkswagen vyčlenit do roku 2023 na elektromobilitu, patří i vývoj SUV ID. CROZZ, ID. BUZZ a limuzíny ID. VIZZION. Elektromobily Volkswagenu a určitě v první fázi i Seatu (jeho model bude dvojčetem ID.3) se budou vyrábět v Německu, Škoda to chce zpočátku zkusit s velkým SUV, větším a dražším autem, které bude na platformě MEB vyrábět v Mladí Boleslavi.

Škoda Vision iV

V jednom si je ovšem Dahlheim zcela jist. Elektromobily budou i pro podnikatele stále atraktivnější, velký potenciál vidí především u velkých zákazníků. Již nyní je například známo, že právě velcí zákazníci hodně hledí na „Total cost of ownership“, tedy celkové náklady zahrnující nejen pořizovací cenu vozu, ale i náklady na běžný provoz. „A ty jsou u elektromobilů jak známo výhodnější, než u stejně drahých vozů se spalovacím motorem.“