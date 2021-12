Nařídit do každého auta alkozámek by bylo přehnané, myslí si jejich výrobce

Právě alkoholtestery tvoří jen malou část produktového portfolia. Dräger se dnes totiž soustředí na dvě klíčová odvětví – bezpečnostní a zdravotnickou techniku. A zatímco jeho bezpečnostní divize vyrábí zmíněné alkoholtestery, detektory plynů a ochranné hasičské vybavení, ta medicínská se zaměřuje na operační sály a vybavení novorozeneckých oddělení a jednotek intenzivní péče. I proto má za sebou tato německá rodinná firma rekordní rok.

Ač se firma dnes prezentuje rozsáhlým portfoliem produktů z oblasti bezpečnosti a medicíny, právě alkohol je důvodem jejího vzniku. Johann Heinrich Dräger byl koncem devatenáctého století nespokojený s tím, jak nespolehlivá jsou výčepní zařízení na pivo. Vyučený hodinář se dal do konstruování a v roce 1889 si nechal patentovat spolehlivý „ventil Lubeca“ pro čepování piva. A rozhodl se, že ho bude sám vyrábět.

Dnes vede rodinný byznys Stefan Dräger, který reprezentuje už pátou generaci v čele rodinné firmy. Pro iDNES.cz odhalil třeba to, že plicní ventilátory byly v uplynulém roce žádané po celém světě a právě jejich výrobu Dräger v roce 2021 zčtyřnásobil.

Začněme tím, s čím se běžný občan může setkat poměrně často – s alkoholtestery. Od poloviny příštího roku budou nově homologovaná auta povinně dostávat přípravu na alkoholové zámky. Jste připraveni navýšit jejich výrobu? Co si o tom opatření myslíte?

Pokud by se jednalo o globální nařízení a bylo by jej potřeba pro každé nově vyrobené auto, takovou poptávku uspokojit neumíme. Na to by rozhodně jedna firma nestačila.

V Drägeru aktuálně nabízíme zařízení, které se do vozidel instaluje dodatečně těm, kteří porušili předpisy, a to v některých evropských zemích, ale hlavně v Americe a Austrálii. Stále častější jsou dobrovolné preventivní instalace, kterými odpovědné přepravní společnosti zvyšují úroveň bezpečnosti práce a chrání si vlastní majetek i reputaci.

Intenzivně komunikujeme s evropskými úřady, které nařízení týkající se přípravy vozidel zavádějí. Jde o to, aby měly vozy jednotné rozhraní, které bude s takovým alkoholovým zámkem komunikovat a v případě potřeby znemožní nastartování vozu. To je u moderních aut mnohem složitější než v minulosti.

Jak je takové zařízení technicky a finančně náročné? Dokážete si představit, že by bylo v každém nově prodávaném voze?

To by bylo přehnané. Zařízení například vyžaduje pravidelnou kalibraci a servis. Navíc se stále víc pracuje na jeho propojení se systémem rozpoznávaní obličeje a dalších vylepšeních. V USA se data online odesílají k soudci, který na přestupce dohlíží v rámci probačního programu. A toto zařízení také umí zjistit, když se ho snaží uživatel obejít a auto nastartovat, i když to alkozámek nepovolil.

Stejné možnosti dohledu může mít i správce vozového parku dopravní společnosti. V současnosti mají některé země povinnost montovat tato zařízení například do školních autobusů a řada profesionálních dopravců v osobní i kamionové dopravě si velmi dobře uvědomuje rizika spojená s požitím alkoholu za volantem a rozhodla se jít také touto cestou.

V této souvislosti bych chtěl zmínit, že kromě uvedených přístrojů pevně připojených ke konstrukci vozu a znemožňujících nastartování bez negativní zkoušky je v nabídce i řada cenově dostupných alkoholtesterů, které jsou k dispozici pro běžné motoristy. Každý tak má možnost si velmi přesně a rychle změřit případnou hladinu alkoholu v krvi. Když zvážíte, jaké důsledky může alkohol za volantem způsobit, investice do takovéhoto přístroje se velice vyplatí.

Vaše zařízení fungují na elektrochemickém principu. Pracujete na něčem novém, hledáte zcela jinou technologii?

Sledujeme vývoj v této oblasti. Objevily se testy z potu a další, ale zatím žádný nemá takovou spolehlivost jako elektrochemické čidlo pro analýzu alkoholu z dechu. Stejně jako každá jiná firma se ale musíme neustále rozvíjet i ve všech ostatních částech naší produkce. Velkými proměnami třeba prochází naše výroba zdravotnické techniky.

Výrobu ventilátorů užívaných na jednotkách intenzivní péče jsme zmiňovali už v úvodu. Jak se dařilo vaší společnosti v loňském roce? Museli jste mít vyprodáno…

První mechanický ventilátor vyvinul můj pradědeček v roce 1907. Inspiroval se tehdy u důlních záchranářů, kterým dodával dýchací přístroje. Původně tedy plicní ventilátory používali hluboko pod zemí k resuscitaci horníků při důlních nehodách, ovšem lékaře napadlo, že by se daly použít i za jiných podmínek, pro zachraňování životů. A tak se dostaly do nemocnic.

Loňský rok byl bezprecedentní. Přestože jsme díky tomu, že jsme před několika lety investovali sedmdesát milionů eur do výroby v německém Lübecku, měli obrovskou výhodu, na tak velkou potřebu medicínské techniky nebyl připraven nikdo. Stálo nás to hodně úsilí, zavedli jsme vícesměnný provoz, kolegy na směnách vzájemně izolovali a během pouhých čtyř týdnů se nám podařilo naši výrobu zásadně navýšit. Už v únoru jsme vyrobili rekordní množství plicních ventilátorů. V Evropě najdete ještě další dva výrobce ventilátorů a dohromady pokrýváme osmdesát procent globálního trhu. Ani tak to na uspokojení veškeré poptávky nestačilo.

Zásobovali jste v době pandemie i české nemocnice?

Ano, společnost Dräger je významným dodavatelem ventilátorů pro nemocnice a zdravotnické záchranné služby. Významnou roli jsme sehráli také během pandemie covidu-19, kdy jsme dodali víc než sto ventilátorů do českého systému státních hmotných rezerv.

Jak si s dobou pandemie poradil váš dodavatelský řetězec?

V době pandemie jsme překročili horizont našich předpokládaných kapacit. Krize ale ukázala ještě něco jiného – dostali jsme nespočet nabídek na pomoc našemu dodavatelskému řetězci. Ty jsme pak jednotlivě prověřovali a některé z nich skutečně pomohly k tomu, abychom vyráběli rychleji a efektivněji. Základem pro nás ale zůstala podmínka, že od všech našich dodavatelů očekáváme špičkovou kvalitu certifikovanou regulatorními orgány zemí našich odběratelů. Z tohoto požadavku jsme nemohli ani v době pandemie slevit. Na nárazové změny poptávky jsme u nás ale poměrně zvyklí.

Zažíváme dobu, kdy například automobilkám chybí komponenty. Jak s tím bojujete? Zmínil jste, že jste na dodavatelích výrazně závislí.

Ano, vnímáme to také. Je pravda, že většinu komponentů získáváme od dodavatelů, a v principu jsme na tom tedy systémem podobně jako automobilky, zatím ale máme štěstí. Sice rostou ceny, u některých komponent jsou až o sto procent vyšší, prozatím nás to ale neovlivňuje ve větším měřítku. Je však možné, že v našem dodavatelském řetězci jen více funguje setrvačnost a změny se v budoucnu dotknou i naší produkce.

Mluvili jsme o tom, jak plicní ventilátory pomohly v České republice. Jak se obecně daří výrobkům firmy na našem trhu?

Velmi dobře. Využívají je firmy, vaši hasiči, s alkoholtestery pracují policisté a najdete je asi v každé nemocnici. Vyrábíme techniku, která pomáhá zachraňovat životy. Je to paradox, ale pro vás jako „civilistu“ je použití alkoholtesteru asi to nejpříjemnější, s čím se z našeho sortimentu můžete potkat.

Který z vašich produktů je v ČR nejžádanější?

Největší poptávka je po plicních ventilátorech, stacionárních i transportních, a na druhém místě jsou anesteziologické přístroje.

Jak vidíte letošní rok z pohledu výsledků?

Neočekáváme, že poptávka ve stávajícím fiskálním roce bude srovnatelná s fiskálním rokem 2020. V tuto chvíli předpokládáme, že čistý objem prodejů a tím i zisky budou ve fiskálním roce 2021 pod úrovní rekordního roku 2020.