Alkotest rododendronem z Pupenda vynalézají v USA, opilce odhalí žvatlání

Změny ve výslovnosti složitějších vět podle vědců dokážou poměrně přesně určit míru intoxikace a v budoucnu by podle nich tato metoda mohla posloužit třeba jako test pro řidiče, aby nesedali za volant opilí. Toto ale již moc dobře věděla rázná Vlastička z kultovního filmu Pupendo. Její test rododendronem se stal pověstným, i když, samozřejmě, za pomoci druhých (ve filmu Bedřich Mára v podání Bolka Polívky) i ten lze obelstít. Fáberu, zosobněného Jiřím Pechou, totiž nepustí dřív domů, dokud neřekne třikrát rododendron, aby poznala, jak moc je pod vlivem alkoholu.

Podle britského listu The Guardian odborníci vybrali několik známých jazykolamů a měřili, jak přesně se mění způsob výslovnosti v závislosti na množství promile alkoholu v krvi. Dobrovolníky opakovaně nahrávali ve střízlivém stavu a poté po vypití většího množství alkoholu a v průběhu šesti hodin střízlivění. Na základě výsledků hlasové analýzy byli schopni s 98% přesností určit projevy, které vznikly pod vlivem alkoholu. Průkazný byl jejich test už od hladiny 0,8 promile alkoholu v krvi, což je v USA limit tolerance pro řidiče.

Studie zveřejněná v odborném časopise Journal of Studies on Alcohol and Drugs se uskutečnila jen s omezeným vzorkem respondentů, kterých bylo osmnáct. Výzkumníci upozornili, že budoucí využitelnost bude závislá na sběru většího množství dat od různých mluvčí. Analýzu totiž může ovlivnit etnický původ nebo situace, za které se hlas nahrává.

Nahrávky říkanek přitom byly rozděleny do jednosekundových oken, a následně proběhla analýza rysů hlasu týkající se výšky a frekvence. Systém umělé inteligence byl poté zkoušen na podmnožině těchto dat s odpovídajícími koncentracemi alkoholu v dechu, a poté byl testován pomocí zbývajících hlasových dat.

Jeden ze spoluautorů výzkumu, Brian Suffoletto ze Stanfordovy univerzity, je ohledně možného budoucího využití optimistický. „Nabízí se to třeba u zámku na elektronické zapalování v autech, který by nenechal motor spustit v případě, že by dotyčný hlasovým testem neprošel. To může být užitečné třeba pro řidiče z povolání jako jsou řidiči školních autobusů nebo obsluha těžkých strojů, u kterých existuje riziko ohrožení veřejné bezpečnosti,“ upřesňuje Suffoletto, a další uplatnění vidí v barech a restauracích, kde může jít o vodítko pro obsluhu, kdy už hostovi nenalévat.

V případě aut by možná nebylo potřeba spoléhat na různé rododendrony, popokatepetly či stříbrné stříkačky. Někdy by stačilo, aby byli lidé nuceni vyslovit správné označení svého vozu, což by v případě Toyoty bZ4X či Hondy e:Ny1 jako první síto mohlo postačit. Praktickou využitelnost ale stejně omezuje poctivost uživatelů. Aby to nakonec nedopadlo jako v Pupendu, kde Fáberovi při příchodu k Vlastičce vypomůže kumpán Mára.