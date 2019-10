Dá se věřit starému alkoholtesteru? Test šesti použitých přístrojů

Funguje, ale ne příliš dlouho

Většina lidí alkoholtester používá, aniž by si uvědomovali, že vyžaduje pravidelné kontroly. Přestože zpočátku není důvod si stěžovat, protože většina testerů funguje správně, postupem času nemusejí být výsledky přesné. Jaká bude odchylka? To závisí na použitém senzoru. Do levnějších přístrojů jsou montovány polovodičové senzory. Ty nejsou tak přesné jako senzory elektrochemické a výsledky mají větší odchylku. Polovodičový tester navíc může už po šesti měsících zkreslovat naměřené hodnoty výrazně více než dobrý elektrochemický tester po roce. A co je ještě horší, polovodičové přístroje obvykle ukazují nižší hladinu alkoholu v krvi, než jaká skutečně je.