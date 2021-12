Novoroční jízda: vyjeďte až s nulou, opilé nehody jsou dražší a fatálnější

Sednout na Nový rok za volant po bujarých silvestrovských oslavách je vždy adrenalinový zážitek. Konec náročného roku bylo letos rozhodně třeba náležitě oslavit, ale alkohol za volant nepatří.

Pokud nadýcháte, hrozí vám v lepším případě několikatisícová pokuta. V tom horším pak odebrání řidičského průkazu nebo zavinění vážné dopravní nehody. Odborníci připomínají, že víc než čtyřicet procent nehod pod vlivem alkoholu končí vážným zraněním nebo smrtí účastníků.

„V České republice došlo v letech 2019 až 2021 ke 289 704 nehodám, které vyšetřovala Policie ČR. Alkohol stál za 5,1 % z nich (14 894 nehod). Bohužel řidiči s alkoholem v krvi nezpůsobili jen hmotné škody, ale při těchto nehodách došlo k 5579 lehkým zraněním a 669 těžkým zraněním. A u 115 dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu došlo také k úmrtí,“ shrnul pojistný matematik České kanceláře pojistitelů Petr Jedlička.

Alkoholová kalkulačka Pokud si pamatujete, co vše jste za večer vypili, můžete vyzkoušet naši alkulačku. Ta vám vypočítá přibližný čas, kdy už můžete usednout za volant. Spočítejte si to ZDE.

Statistiky upozorňují na jeden alarmující fakt: nehody řidičů pod vlivem alkoholu často končí tragicky. Přibližně každá pátá nehoda u nás (19,1 % ze všech nehod) končí zraněním nebo úmrtím účastníka dopravní nehody. A u nehod, kde figuruje alkohol, je riziko zranění a úmrtí proti ostatním nehodám více než dvojnásobné – k zraněním či smrti v těchto případech dojde u 42,7 % nehod.

Alkotester

Že jsou Češi v prosinci opatrnější, dokládají nejen statistiky policie, ale i to, co vyhledávají a nakupují na internetu. Období mezi vánočními svátky, a pak také přelom července a srpna, kdy se konají letní festivaly, patří tradičně k rekordním pro prodejce alkohol testerů. Ty sice nejsou součástí povinné výbavy na českých silnicích, přesto je do ní někteří zařazují dobrovolně.

„Alkohol tester je pro řidiče dlouhodobá investice v řádu několika tisíc korun. Ve srovnání s pokutou, která hrozí v případě řízení pod vlivem, jde mnohdy o pouhý zlomek. Stále více řidičů si za bezpečnost a jistotu, že se riziku vyhnou, raději připlatí. Bohužel ale bývá pravidlem, že si řada řidičů na pořízení detektoru vzpomene až ve chvíli, kdy jej právě potřebují,“ říká Libor Novák, výkonný ředitel společnosti Dräger, jejíž alkotestery používá i česká policie. Zájem je podle něj především o produkty určené firmám a soukromým osobám. Ve výjimečných případech se ale stává, že i soukromé osoby žádají model užívaný policií.

Riziková Morava a Plzeňsko

Kde je alkoholových nehod nejvíce? Mezi nejrizikovější oblasti s nejvyšším podílem nehod pod vlivem alkoholu na celkovém počtu je podle analýzy České kanceláře pojistitelů tradičně jihozápadní Morava a západ Čech - přesněji Plzeňsko. Například v okrese Plzeň-Sever zavinil alkohol každou osmou nehodu, oproti tomu ve zbytku České republiky je požitím alkoholu zaviněna přibližně každá dvacátá nehoda.

Jak na kocovinu Ranní kocovinu provází nelibé stavy, jako je bolest hlavy, spánková deprivace a dehydratace. Člověk v takovém stavu je pak nebezpečným řidičem. Je unavený, roztěkaný, má zpomalené reakce, je méně pozorný a přehlíží detaily v provozu. Jeho mozek hůře kontroluje a koordinuje pohyby těla, ztrácí se také schopnost správně posoudit rychlost a vzdálenost vozu. Výzkumníci tento stav srovnávají se situací, kdy v krvi člověka koluje ještě 0,5 až 0,8 promile alkoholu. - více čtěte ZDE Jak proti kocovině bojovat? Před večírkem se nadopujte vitamíny B a C, třeba formou fresh džusů. Dobře se najezte a vyspěte. A na mejdanu prokládejte alkohol sklenicemi vody.Další recepty najdete ZDE.

Nadmíru rizikové jsou podle odborníků i okresy Jindřichův Hradec, Klatovy, Tachov a Znojmo, kde podíl nehod pod vlivem alkoholu překračuje 10 procent všech vyšetřovacích nehod. „Znepokojivé je, že vysokou rizikovost těchto okresů ukázaly i analýzy ČKP v uplynulých letech,“ uvádí tisková zpráva.

Alkohol také značně zvyšuje účty za nehody. „V roce 2020, kdy byl již objem škod poměrně stabilizovaný, vychází u nehod způsobených pod vlivem alkoholu průměrná výše závazku v povinném ručení částky 125 tisíc korun, což proti průměrnému závazku 96 tisíc korun u nehod bez alkoholu představuje o 30 procent vyšší částku,“ uvádí Petr Jedlička.

Pojišťovny jsou na takové řidiče přísné a může se pak lehce stát, že onen vyšší účet za nehodu odmítnou proplatit. „Pakliže se prokáže, že u dopravní nehody hrál roli alkohol nebo drogy, pojišťovna může po viníkovi požadovat takzvaný „regres“, tedy úhradu prostředků, které zaplatila poškozenému z povinného ručení viníka,“ dodal Jedlička.

Drogy a křižovatky

Kromě alkoholu hýbají se statistikami také řidiči pod vlivem drog. Za loňský rok způsobili 262 nehod a za prvních jedenáct měsíců letošního roku to bylo už 302 nehod. Nejvíc nehod pod vlivem omamných látek se stává na křižovatkách velkých měst.

„Pokud se podíváme na absolutní počet nehod zaviněných řidiči s alkoholem či drogami v krvi, tak podle dat Portálu nehod jasně dominují křižovatky a jejich okolí ve velkých městech – především v Praze, Plzni a Ostravě,“ říká Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod.

Řidiči se pod vlivem drog chovají jinak než střízlivý člověk. Méně se soustředí, mají pomalejší reakce, ztrácí odhad, více riskují a někteří jsou i agresivnější. „Není pak divu, že k příčinám nehod, které zavinili řidiči u TOP 10 rizikových míst, patří například jízda na červenou, nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, nevěnování se plně řízení vozidla, nedání přednosti při přejíždění z pruhu do pruhu nebo nedání přednosti proti příkazu Dej přednost,“ dodává Chalas.

Místa, kde nejčastěji dochází k nehodám pod vlivem alkoholu či drog, si řidiči mohou najít na Mapě rizikových míst Portálu nehod, která zobrazuje přehled rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců. Přehledná mapa nabízí také seznam TOP 10 nejrizikovějších míst po jednotlivých krajích či okresech.