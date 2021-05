Autozápisník: Influencer František, udržitelné angličáky a car-anténa

Hlava katolické církve, influencer František bude kromě křesťanské víry šířit i tu zelenou; projekt pomalovaných BMW je již plně v rukou umělé inteligence; drahé kovy zdražují a zloději v autě vědí, kam pro ně sáhnout. Co je to pick-up na druhou a jak pandemie zrodila „Carffice“ a „Mobilitel“? A co děti? Mají si s čím uhlíkově neutrálním hrát?