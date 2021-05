Autofotka týdne: Česká olympijská naděje si plavky v autě nesuší

Pestrou čtveřici vede mladičká olympionička Bára Seemanová, která popisuje, proč závodní plavec rozhodně nevystačí s plavkami, sušícími se na kličce od dveří ve sporťáku, mnohem praktičtější je podle ní hybridní svalovec.



Olympijská plavkyně svou hybridní toyotou pendluje Prahou mezi bazény. Za uplynulý rok s červeným excentricky tvarovaným crossoverem C-HR najezdila deset tisíc kilometrů, přesedla do něj z bílé Toyoty RAV4, které říkala „jója“. Vůbec první auto, které řídila, byla škodovka rodičů.



„Auto mi velmi usnadňuje život. Během osmi hodin mám třeba tři tréninky, neustále se přesouvám. A řízení mě hlavně baví,“ shrnuje. Bára Seemanová uznává, že to dnes není úplně obvyklé; pro mladé lidí dnes není auto tak silným symbolem dospělosti a nezávislosti, jako v předchozích generacích. Do autoškoly šla co nejdříve, aby řidičák měla co nejdřív po osmnáctých narozeninách. „Už jako malou mě táta bral na klín, abych si na vedlejších silnicích mohla zatočit volantem,“ líčí.

Česká naděje pro olympiádu v Tokiu se našla v pohodlí a bezstarostnosti automatické převodovky, i když dříve si manuální řazení užívala. Zpočátku toyoty hodně střídala, poslední dvě už jsou hybridní, to je výsostná technologie japonské značky.

„Baví mě SUVčka,“ komentuje svalnaté C-HR na přizvednutém podvozku. „Mám ráda, když mám přehled, naopak mě moc nebaví, když jsem v autě zapadnutá,“ vysvětluje. Sporťáky ji zrovna nelákají a z motorek má strach: „Asi bych si na ni netroufla.“

Do sporťáků se prý hůř skládá se svýma dlouhýma nohama. Do přítelova nízkého BMW se jí prý hlavně nastupuje hodně ztěžka a připadá si, že má nohy u hlavy. A nevejdou se jí do něj v zimě lyže, v létě kolo a spousta dalších propriet, které pro sport potřebuje. Na zimní výjezdy na běžky se hybridní toyoty na zvýšeném podvozku osvědčily, taky s přehledem zvládly letošní mrazy. Bára Seemanová jezdí bez nehod, štouchanců. Říká o sobě, že je zodpovědná, jezdí podle předpisů, předvídá, sleduje provoz.

Speciální sušák na mokré plavky v autě nemá, u každého bazénu je má schované ve skříňce, ale ostřílení mazáci prý občas nějaký přípravek na pověšení mají. „Hrozně to pak ale v autě smrdí chlorem,“ varuje.