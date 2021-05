Autofotka týdne: Legendy českých silnic odhalují taje garáží VB

Policie ČR pobavila sledující na Facebooku, když stará auta, která policisté dřív využívali, převlékla do současných šatů. A zároveň tak připomněla, v čem všem se příslušníci policie vozili. Byl to nezapomenutelný Favorit, elegantní embéčko, ale i majestátní volha. Policejní mluvčí také odhaluje, jaké úkoly plnila letka kupátek, rychlých rapidů.

Různé uniformy

Vzhled policejní flotily si vlastně prošel čtyřmi obdobími: po druhé světové válce až do roku 1975 jezdila u policie modro-bílá auta jen s drobným nápisem „Veřejná bezpečnost“ na bílém pruhu. Na první pohled připomínala spíš mlékaře. Modrobílé vozy vystřídaly všem známé a nechvalně proslavené bílo-žluté vozy s velkými černými písmeny VB, připomíná server AutoGratis.sk. V roce 1991 přišlo období Policie ČR a bílá auta se zeleným pruhem. Nejnovější polepy mají policejní auta od roku 2008, kdy byl ministrem vnitra Ivan Langer.

A jak to bylo s jednotlivými modely? Škoda 1000MB, tedy embéčko, je auto, které tehdejší Československo vlastně postavilo na kola. Naprostá změna v technologii výroby vedla k tomu, že jich továrnu opustilo přes 440 tisíc kusů. Proč se embéčku říkalo tisíc Malých Bolestí? Čtěte zde

„Svou cestu si našlo i do služeb tehdejší veřejné bezpečnosti, kde ale představovalo nepříliš rozšířený typ vozidla, protože ve službách VB v té době převažovaly hlavně mnohem robustnější sovětské moskviče, tehdy ještě v modro-bílém barevném provedení,“ uvedl pro iDNES.cz vedoucí oddělení tisku PČR Ondřej Moravčík.

Největší a nejsilnější automobil v běžné službě u VB byl GAZ 24 Volha. Prošel několika modernizacemi a dočkal se i verze kombi, aby se uplatnil všude tam, kde bylo třeba silných a na tehdejší dobu i rychlých vozů. Jezdil u dopravní služby, u pohotovostních motorizovaných jednotek i na dálnicích. „Volha ve službě u VB začala v modro-bílém provedení a v letech 1973 až 1975 se na ní testovala různá barevná provedení. Nejvíc jich bylo v novém žluto-bílém provedení a dočkala se i bílo-zeleného provedení policie po roce 1991,“ upřesnil Moravčík.



VAZ 2107 Lada: i lady si ve všech provedeních (2101–2107) prošly všemi třemi obdobími až k zelenému pruhu na bílé kapotě. Svými počty ve službě nahradily moskviče a staly se nejrozšířenějšími vozy u VB v osmdesátých letech.

„S ladami jste se mohli setkat na každém oddělení, u všech služeb. Nejvyšším modelem ve službě byla právě VAZ 2107, kterých bylo v barvách jen velmi poskrovnu a sloužily převážně u krajských družstev silničního dozoru, kde se používaly pro doprovody i vládních kolon a podobné prestižní činnosti,“ uvedl šéf policejního tiskového oddělení.

Škoda 135: škodovky, počínaje nejstaršími typy 105/120 přes 125, 130 až po Škodu 135, si stejně jako lady napříč veřejnou bezpečností odsloužily řadu let. Lidé se s nimi mohli setkat převážně tam, kde nebyla tolik potřeba rychlost a výkon. Sloužily tedy jako referentská vozidla a auta na menších, třeba venkovských odděleních.

„Velká část těchto škodovek proto sloužila sice v barevném provedení, ale bez majáků. Sloužily v provedení žluto-bílém až po bílo-zelená auta policie po roce 1991,“ dodal Moravčík.

Škoda 120

Se Škodou Rapid, sportovně střiženou variací na bázi klasické Škody 120, se lidé v barevném provedení VB nebo policie sice nikdy setkat nemohli, stejně jako s její starší sestrou Škodou Garde, což však neznamená, že by ve službě u Sboru národní bezpečnosti Rapidy nebyly.



„S poladěnými motory a nápravami jsme se s nimi mohli setkat u sledky, tedy Správy sledování SNB, kde byly používány ke sledování pachatelů trestné činnosti, ale třeba i cizinců v mnohem silnějších západních vozech. Část vozidel dokonce byla pro sledku upravena výrobcem závodních vozidel Metalex. Zvažovalo se i použití upravených čistě závodních vozů v barevném provedení VB jako stíhačů na dálnicích, ale k tomu nikdy reálně nedošlo,“ informoval Ondřej Moravčík.



A pak přichází všem známá Škoda Favorit. Výroba favoritů představovala revoluci v technické úrovni vozidel z mladoboleslavské produkce a hned od počátku si favority našly cestu do služby policejních složek. První kusy jezdily ještě ve žluto-bílém provedení VB, ale drtivou většinu už si pamatujeme v bílo-zeleném provedení policie. „Právě favority sesadily z pomyslného trůnu nejrozšířenějších služebních vozidel lady a spolu se Škodou Forman, novější prodlouženou verzí kombi, představovaly ve své době víc než polovinu celého policejního vozového parku,“ dodal vedoucí tiskového oddělení.

Poté už přichází další škodovkový fenomén: po výraznějším faceliftu Škody Favorit vznikla Škoda Felicia, na níž se už zásadním způsobem podílel koncern Volkswagen. Felicia už sloužila v bílo-zeleném provedení policie.

„V několika karosářských variantách (kromě základního typu i kombi, pick-up a van plus) se sice svou odolností navždy zapsala do vzpomínek všech tehdejších policistů, ale policejním potřebám už přestávala stačit. Nástupcem Felicie se tak sice i ve službě stala Škoda Fabia, ale ve velkých počtech i větší Škoda Octavia, které ostatně v současnosti tvoří základní, páteřní typ policejních vozidel u nás,“ poznamenal Moravčík.



Lada Niva

Znáte strážmistra Topinku? Televizní kolega policistů jezdí ve VAZu 2121 Niva, což je jediný představitel terénních vozidel v policejní flotile. „Plnohodnotný vůz pro použití v terénu, s náhonem na všechna čtyři kola, s redukcí a uzávěrkou diferenciálu, se stal u VB i u policie nesmrtelným dělníkem do hor, těžkého terénu a všude tam, kam se už běžná vozidla nedostala,“ vysvětlil Ondřej Moravčík.



Nivy sloužily v několika generacích a karosářských variantách ve žluto-bílém i bílo-zeleném provedení a mnoho nechybělo a potkávali bychom je i v současném hávu. „Poslední kusy dosloužily teprve před pár lety. Kromě oddělení v horských oblastech jste se s nimi mohli setkat třeba i u pyrotechniků nebo u poříčních oddělení, kde dokázaly tahat i přívěsy s velkými čluny,“ dodal Moravčík.



A chuťovka nakonec – notoricky známý Trabant T601, který v pátek 30. dubna vzpomínal na 30 let od vyrobení posledního kusu. Dvoutaktní legenda sice uniformu VB ani policie nikdy neoblékla, ale to neznamená, že by ve státních službách nesloužila. „Vozítko, které si z recese jejich majitelé přebarvují do nejrůznějších provedení, včetně historizujících policejních, si své místo v našem výčtu určitě zaslouží. Dá se předpokládat, že dřív či později se některý exemplář dočká i současných barev. Ale nenechme se zmást: u SNB ho mohli používat tak maximálně údržbáři ze správy budov a do policejního výkonu nikdy používáno nebylo,“ doplnil Ondřej Moravčík.