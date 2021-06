Autofotka týdne: Dáma s úžasnou bugattkou, kterou nezvládne uřídit každý

Jeden z možná nejkomplexnějších strojů, které člověk vyrobil, ovlivňuje, doprovází a usnadňuje naše životy. Hledali jsme zajímavé lidi a jejich auta a zajímavá auta a jejich pozoruhodné majitele. Držte si klobouky, jedeme!

V prvním díle jsme se seznámili s olympijskou nadějí a čerstvou evropskou šampionkou v kraulové dvoustovce Barborou Seemanovou (čtěte zde). V druhém byla ikona českých mercedesářů Jaroslav Větvička se svým křídlákem po Dubčekovi (čtěte tady).

V našem neskutečně pestrém výběru je dáma, které její svět aut musí závidět každý, komu voní benzin: Markéta Profeldová se svou prastarou bugattkou najezdí klidně pět tisíc kilometrů ročně, v bílém závodním overalu jí to neskutečně sekne.

Dáma s bugattkou

V Bugatti 37 najezdí ročně kolem pěti tisíc kilometrů. Uřídit nádherný stroj, který nejlíp dovedla zkrotit Eliška Junková, je fuška i pro urostlého chlapa. Markéta Profeldová se svou „sedmatřicítkou“ také projede v závodním kalupu tam a zpátky napříč Českoslovenkem. Sprint na tisíc mil do Bratislavy a zpátky odstartuje letos z centra Prahy opět v srpnu. Těch šestnáct set kilometrů musí jet v neskutečném kalupu, courání se závodní bugattce nelíbí, přehřívá se.

Běžný smrtelník ji ani nenastartuje. Jedno z nejslavnějších závodních aut historie samozřejmě nemá střechu. „Když prší, tolik to nevadí. Spíš naopak, v kabině je za jízdy šedesát sedmdesát stupňů,“ popisuje milovnice veteránů. Doma jich s manželem mají přes padesát. Pro jízdu bez střechy má Markéta Profeldová slabost, když to jen trochu jde, stahuje střechu na svém Porschu 911, které má na každodenní ježdění. Když zrovna počasí promenádě bez střechy nepřeje, usedá do Jeepu Grand Cherokee, to je další parta, která Markétu Profeldovou dobře zná, jeepaře zachraňuje, když shánějí náhradní díly na své zabahněné miláčky.

Milá a šarmantní dáma se k autům dostala přes svého manžela, se kterým se znají od třetí třídy základní školy. Dnes je mezi veteránisty celebritou mezinárodního formátu. Teď dostává do kolen Siciliány, kde organizuje závod veteránů po stopách jednoho z nejslavnějších automobilových závodů světa.

Na ikonickém okruhu Targa Florio, kde je na po pentličkách cest našmodrcháno na osm set zatáček, dosáhla největšího úspěchu právě fenomenální Eliška Junková. „Když Italové slyší, že chceme projet Targu Florio, je všechno jednodušší. Snad se podaří závod uskutečnit na podzim, startovní pole už máme naplněné od loňska, pojedou kromě bugattek taky alfy, lancie...“ Až tam letos Markéta Profeldová s dlouhým rudým copem povlávajícím za modrou bugattkou proburácí, bude to 115 let po prvním ročníku slavného závodu.