Autofotka týdne: Chloubou ikony českých mercedesářů je křídlák po Dubčekovi

Auta jsou fenoménem posledního století. Jeden z možná nejkomplexnějších strojů, které člověk vyrobil, ovlivňuje, doprovází a usnadňuje naše životy. Do krátkého seriálu jsme hledali zajímavá auta a jejich pozoruhodné majitele a majitelky. V prvním díle jsme se seznámili s olympijskou nadějí a čerstvou evropskou šampionkou v kraulové dvoustovce Barborou Seemanovou (čtěte zde).



Život s mercedesy

Jaroslav Větvička je mercedesář na plný plyn. Uznávaný lékař jimi žije. Dlouhé roky také prezidentoval nejstaršímu klubu Merceces-Benz v kontinentální Evropě. Je také dobrý známý špičkových českých sportovců, je totiž lékařem olympioniků.

Prvního mercedesa, slavné piano, si pořídil koncem osmdesátých let, za naspořené marky ho dovezl z Německa. „Ani jsem pořádně nevěděl, že jsem koupil tu nejlepší verzi, to mi vysvětlili až ostatní z mercedes klubu,“ směje se. Cestu k mercedesům mu ukázal tatínek: „Jako klukovi mi táta vozil katalogy z veletrhů a ukazoval mi mercedesy, o kterých říkal, že to jsou nejlepší auta.“

Jeho snem byl velký křídlák (model W111), což je definice mercedesu. Šestiválec pod kapotou brumlá, královský kočár se konejšivě pohupuje a valí se ulicí. Majestát z něj čiší. Před lety se Větvička dostal k výjimečnému kusu, který na ambasádě v Ankaře vozil v roce 1968 tehdejšího velvyslance v Turecku Alexandra Dubčeka. Větvička ho s citem „oprášil“, nepustil se do radikální renovace, aby zachoval patinu a ducha výjimečného vozu.

Nerozpakuje se umazat od šmíru a načichnout benzinem. Než ho vyvezl na focení, měnil svíčky, meďour pak chytl na první otočení klíčkem. Svezení s ním, to je zážitek. Už jen zaklapnutí dveří je starosvětsky festovní. A jak to uvnitř voní, to v žádném novém bouráku nezažijete.

U Větvičků se ovšem vše netočí jen kolem aut s hvězdou na kapotě. V té obrovské spoustě aktivit našel také čas a energii na organizování šarmantní veteránské slavnosti Grand Veteran v areálu bohnické psychiatrické nemocnice. Na veteránských akcích zas prohání závodní dvouválcovou tatrovku z padesátých let. Ani sám neví, kolik aut má. Mercedesů napočítal asi dvanáct. Jsou mezi nimi meziválečné kousky, ale taky třeba slavný kabriolet SL série R107, který letos slaví padesáté výročí od uvedení. Nevíte, jaký to je? Stačí jednoduchá nápověda, říká se mu Dallas.

Jaroslav Větvička přiznává, že bez auta si nedokáže představit život. „Jezdím neustále, každý den. Vím, že se bez auta neobejdu,“ říká. Samozřejmě to musí být mercedes, aktuálně je to černý kombík třídy E. Ale vyzkoušel jich za víc než třicet let spoustu. Zatím má jasno v pohonu: musí to být diesel.