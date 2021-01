Sto padesát sedm propadnutí. Brit se přesto nevzdal a dostal řidičák

Deset největších nešťastníků 158 pokusů: muž, 42 let, Anglie, uspěl, cena 3634 liber* (106 500 Kč) 117 pokusů: žena, 34 let, Anglie, neuspěla, cena 2691 liber (80 tisíc korun) 94 pokusů: muž, 32 let, Wales, neuspěl, cena 2162 liber (64 tisíc korun) 94 pokusů: žena 48 let, Anglie, uspěl, cena 2162 liber (64 tisíc korun) 92 pokusů: muž, 35 let, Anglie, uspěl, cena 2116 liber (62 500 Kč) 87 pokusů: muž, 33 let, Anglie, uspěl, cena 2001 liber (60 tisíc korun) 86 pokusů: muž, 30 let, Anglie, neuspěl, cena 1978 liber (58,5 tisíce korun) 80 pokusů: muž, 41 let, Anglie, uspěl, cena 1840 liber (55 tisíc korun) 78 pokusů: muž, 43 let, Anglie, neuspěl, cena 1794 liber (53 tisíc korun) 77 pokusů: muž, 42 let, Anglie, neuspěl, cena 1771 liber (52 tisíc korun) * Odhadovaná cena za řidičské zkoušky se odvíjí od standardní ceny rezervace na jeden test v hodnotě 23 liber. Zdroj: Data DVSA vyžádaná společností Select Car Leasing