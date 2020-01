Tři pokusy na řidičák. Ministerstvo chystá změny v autoškolách

Začátečníci dlouhodobě patří podle odborníků k nejrizikovějším skupinám řidičů. „Řidičák na zkoušku by měla být priorita letošního roku. Mladí řidiči jsou jasně nejnebezpečnější na našich silnicích,“ říká Michal Walter, dopravní psycholog akreditovaný ministerstvem dopravy (rozhovor s ním čtěte zde).

Podle Kolovratníka (ANO) by se stanovením limitu na počet zkoušek zvýšila motivace žadatelů a zároveň by se zkvalitnila jejich příprava na zkoušky. „Hrozba opakování výcviku po třetím pokusu zamezí neustálému opakování zkoušek u nedostatečně připravených žadatelů,“ podotkl.

Vedle toho pracovní skupina vymezila několik dalších možných změn. Ke zkvalitnění přípravy žadatelů by mělo vést i zvýšení denního limitu výcvikových hodin. Další kroky se týkají instruktorů. Budoucí učitelé autoškol by se mohli účastnit náslechů ve vozidle při praktickém výcviku v jízdě. Učitelé by se už také nemuseli povinně účastnit zkušebních testů. To by podle Kolovratníka mělo zjednodušit práci autoškol.

Návrh dále počítá s možností provádět každou část zkoušky z praktické jízdy motocyklů před jiným komisařem, a tak hodnotit každou ze dvou částí praktické zkoušky samostatně, což by podle skupiny mělo ulevit komisařům i žadatelům.



„Těm navíc chceme prodloužit šestiměsíční lhůtu pro opravné zkoušky na dvanáct měsíců v návaznosti na omezení počtu opravných pokusů,“ dodal Kolovratník. Žadatelé o řidičský průkaz na motocykl tak budou moci – v případě že neuspěli na začátku podzimu – dokončit zkoušky na jaře.

Stát vedle toho připravuje tzv. řidičský průkaz na zkoušku. Řidičům by v případě jeho přijetí mělo do dvou let od získání řidičského oprávnění hrozit zabavení průkazu už při dosažení šesti trestných bodů místo běžných dvanácti.

Začínající řidiči by tak mohli přijít o oprávnění i po spáchání jednoho přestupku. Opatření by mělo být součástí připravovaných změn bodového systému, které by se měly uskutečnit ještě letos.