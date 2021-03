Filmové hvězdy: kombi pro osm a trabant s mazdou, kterým uřízli střechu

Lamborghini Miura

Loupež po italsku: requiem za Miuru

Loupež po italsku je ikona a všichni mají tento příběh spojený s automobilovou honičkou s trojicí Mini Cooperů po Turíně. Mnohem zajímavější příběh se ale schovává za úvodní scénou, ve které mafiáni demonstrativně zlikvidují Lamborghini Miura.

Shodit do alpské rokle jen kvůli „navození atmosféry“ auto, které už tehdy stálo jmění, se pochopitelně nikomu nechtělo. Proto v úvodní scéně hrají Miury dvě: úplně nové auto, které v podstatě čerstvě sjelo z výrobní linky, a testovací vůz, který už byl po nehodě. Auto, které sledujeme v alpských serpentinách až do vjezdu do osudového tunelu, natáčení přežilo bez úhony a poté jej prodali jako nové zákazníkovi v Římě.

Jedno opatření ale přece jen filmaři pro jistotu udělali: Enzo Moruzzi, testovací jezdec Lamborghini, který Miuru ve filmu řídil, se strachoval o nové sedačky z bílé kůže. Proto je v továrně nahradili černými, které se používaly v testovacích vozech. Ve filmovém autě ale zůstaly původní opěrky hlavy a velmi neobvyklá kombinace černé sedačky s bílou opěrkou je v některých scénách vidět.



Mimochodem Miura z Loupeže po italsku stále existuje, objevila se teprve nedávno a vlastní ji sběratel z Lichtenštejnska.