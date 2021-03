BMW M340d vás zapojí do děje, jako kombík nabízí i něco navíc

Často je v posledních letech slyšet, že BMW už nestaví auta jako dříve, že se odchýlilo od svých tradičních hodnot – a tak dále a tak dále. Já dění kolem BMW sleduji už přes třicet let a řeknu vám, že podobné věci jsou slyšet neustále. Nejvíce to začalo asi u druhé generace „trojky“, dnes slavné E30, na které jsem se učil řídit. Tam totiž najednou přišel kombík, pohon všech kol a diesel. To bylo povyku... Podobně třeba s příchodem první generace X5 nebo první generace řady 1.

Teď tyto nářky nejčastěji slýcháme v souvislosti s elektrifikací. Ale ruku na srdce, kde by takové BMW dneska bylo, kdyby všechny tyhle kroky neprovedlo a ustrnulo na místě? Dělalo by pár desítek tisíc zadokolek se zastaralou technikou, protože na novou by nebyly peníze? Zamrzlo by podobně jako třeba Lancer Evolution, který v roce 1992 přišel s dvoulitrovým turbomotorem, s nímž proháněl Ferrari, a pak s ním o 26 let později zase odešel, když si na něj vyskakovaly Golfy R a podobní? Vývoj a inovace jsou prostě potřeba.