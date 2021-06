Auta slavných romanopisců. Jak psali, tak řídili. Rádi

Ernest Hemingway Rolls Royce Phantom II

Po vydání románu Sbohem, armádo v roce 1929 jezdil spisovatel po Spojených státech vozem Rolls Royce Phantom II vybaveným minibarem.

Další modely, které měl svého času v garáži svých domů v Key West na Floridě nebo na Kubě, nesly jména výrobců Buick, Lincoln a Plymouth – žlutý kabriolet Plymouth koupil pro svoji čtvrtou manželku.

Nejslavnějším byl ale jeho poslední vůz, Chrysler New Yorker Convertible z roku 1955. Ten spisovatel vlastnil až do své smrti v roce 1961. Jeho manželka ho poté věnovala jeho osobnímu lékaři a při dalších změnách majitelů se ztratil z dohledu veřejnosti. Po velkém pátrání byl nalezen před pár lety na Kubě a přímo tam zrestaurován. Zasloužil se o to herec David Soul, který hrál v televizním seriálu Starsky a Hutch.