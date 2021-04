Mladí řidiči se rychle nechají vyprovokovat. Drsňák Tigran je to odnaučí

Online test agresivity Online test agresivity, který Česká asociace pojišťoven zveřejnila v rámci kampaně, přilákal během prvních pěti měsíců desítky tisíc řidičů. Pro více než pětinu z nich není prioritou při řízení bezpečný dojezd do cíle. Téměř každý sedmý člověk za volantem dává přednost rychlosti. „Extrémně rychlá jízda, lepení se na zadek jiných aut, vybržďování, to jsou asi nejčastější projevy agresivity, s nimiž se na českých silnicích setkáváme. Jak vyplynulo z odpovědí v našem testu řidičů, do jisté míry za těmito přestupky stojí jeden společný jmenovatel a tím je všudypřítomný spěch. Řidiči jsou pod vlivem stresu náchylnější k nevhodnému chování či chybám při řízení vozidla,“ komentuje výsledky testu řidičů výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. Jen necelá polovina řidičů si nechává dostatečnou časovou rezervu pro případ nečekaných komplikací na cestě. Pětina odpovídajících má dokonce „nervy nadranc“, protože je zastihla dopravní zácpa. Přitom právě tomu lze do určité míry předcházet.

Třetina testovaných přiznala, že pravidla silničního provozu dodržuje především kvůli obavám z pokuty nebo trestných bodů , nikoliv proto, že je to bezpečné nebo aby se vyhnuli dopravní nehodě.

Z výsledků testů také vzešlo, že téměř čtyři z pěti řidičů (78,2 procenta respondentů) se považují za bezpečnějšího řidiče, než jsou ostatní . Když se ale podíváme na odpovědi týkající se znalosti a dodržování pravidel silničního provozu, zjistíme, že kupříkladu jen necelá polovina řidičů ví, jaká je maximální rychlost v obytné zóně. Každý třináctý by ji projížděl dokonce dvakrát rychleji, než je povoleno.

Ještě závažnější jsou pak přiznání k řízení pod vlivem alkoholu. S takzvaným „ranním zbytkáčem" po oslavě by na silnice vyjel každý desátý řidič.

K občasnému porušení pravidel se přiznává dokonce celých 92 procent řidičů. Většina (57 procent) argumentuje tím, že si to vyžádala situace, dalších 13 procent přiznává chyby z nepozornosti, celá pětina řidičů je však přesvědčená, že není potřeba dodržovat všechna pravidla, když mají přehled.