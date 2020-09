Spirála agresivity roste. Vyprovokovat se nechá sedm z deseti řidičů

Troubení, vyblikávání, gestikulace a nadávky. Ale i rychlá jízda, nedodržování bezpečné vzdálenosti či dopravního značení, záměrné zpomalování a vychovávání ostatních řidičů.

Agrese českých řidičů roste a vnímá ji stále více lidí za volantem. Podle průzkumu agentury STEM/MARK, který si nechala vypracovat Česká asociace pojišťoven, je to 88 procent.

Jste agresivní řidič? Zkuste si test agresivity na stránkách kampaně

Česká asociace pojišťoven ve čtvrtek společně s Policií ČR a BESIPem odstartovala kampaň Agresivita zabíjí. „Překvapilo nás, jak velkou řadu lidí trápí agresivita řidičů na silnicích. Zná to každý z nás. Pokud se na křižovatce nerozjedete do půl sekundy, tak vás někdo vytroubí, jiný za vámi jede dva metry na dálnici, a pokud mu ihned neuvolníte místo, začne na vás blikat a podobně,“ popsal časté případy na silnicích výkonný ředitel asociace Jan Matoušek.

Zároveň dodal, že dotazovaní řidiči u sebe potřebný náhled postrádají. „Náš průzkum ukázal, že pouze pět procent řidičů se považuje za agresivní, ale na druhou stranu 88 procent lidí je přesvědčeno, že narůstá agresivní chování lidí za volantem na českých silnicích. Projevy vlastní agrese si lidé uvědomí teprve tehdy, když jsou dotazováni na reakce při konkrétních dopravních situacích,“ dodal Matoušek.

ČAP představila tři emotivní klipy. Svůj příběh v nich vypráví čerstvá řidička, matka vedoucí dítě do školy a řidič kamionu. „Klipy nejsou o explicitním ukazování zranění, smrti a krvi, ale o hlubokých emocích. Chceme touto kampaní ukázat, že agresivita má závažné následky. Mnohdy nevratné,“ doplnil Matoušek.

Spouštěčem je i šnečí jízda

Proč kampaň vznikla? Průzkum ukázal, že 78 procent řidičů při jízdě někdy překračuje povolenou rychlost, 63 procent nedodržuje bezpečnou vzdálenost. Téměř každý desátý řidič už někdy záměrně vybržďoval vozidlo za sebou. Na „myšku“ reagují dvě třetiny řidičů agresivně, na lepení se na zadek auta každý třetí řidič.

I když řidič nemusí vždy uplatňovat ofenzivní jízdu, agresivita se u něj může během cest spustit chováním ostatních účastníků provozu. Více než třetina dotázaných v průzkumu přiznává, že je do varu přivede pouhá pomalá jízda jiných řidičů (zareaguje na ni 36 procent řidičů).

„Negativní emoce se snadno šíří a spouští se spirála agresivity. Máme pocit, že máme ty lidi nějak vytrestat a v tu chvíli ztrácíme kontrolu sami nad sebou. Ve skutečnosti si neuvědomujeme, že dost často jsme agresory my sami,“ upozornil Matoušek.

Doprava se změnila, počet obětí ne

Stupňující se agresivitu na českých silnicích zaznamenala i policie. „Přes 5 500 nehod za posledních deset let je přímo zaviněných bezohlednou agresivní jízdou. Přes 137 tisíc bylo způsobeno nepřiměřeně rychlou jízdou, 131 tisíc nehod při nedání přednosti, téměř 15 tisíc nehod při nesprávném předjíždění. Tyto příčiny měly za posledních deset let na svědomí 2 791 lidských životů a přes 11 tisíc těžkých zranění,“ uvedl ředitel Dopravní policie Jiří Zlý.

Kabina auta dává řidičům pocit anonymity a funguje jako virtuální prostředí, emoce jdou bez zábran ven. „Někteří řidiči mají falešnou představu, že musí vychovávat nebo trestat ostatní řidiče za jejich chování. Přitom jedna negativní akce většinou vyvolá další reakci,“ potvrdil vedoucí oddělení Besip ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Jak zkrotit agresivitu dopřejte si čas na jízdu

do hlavy ostatních řidičů nevidíte, tolerujte je

plánujte své trasy, předvídejte je

zachovejte klid, nechte to být

Besip má k dispozici hloubkovou analýzu dopravních nehod, na kterých se agresivita hodně podepisuje. Z analyzovaných havárii jich 28 procent zapříčinilo překročení maximální rychlosti, 24 procent vědomé nerespektování pravidel silničního provozu a 20 procent rizikové předjíždění.

Vysoká bezohledná rychlost je podle expertů v Česku velmi častá. „Velké překračování rychlosti se projevilo i v dubnu letošního roku, kdy až na polovinu klesl objem dopravy, ale prakticky vůbec se nesnížil počet úmrtí, právě kvůli rychlosti. Opakovaně také sledujeme, že řidiči zneužívají záchranářskou uličku pro vozidla s právem přednosti jízdy, to je bezohledné chování na silnici,“doplnil Neřold.

Nejvíce agresivních řidičů se objevuje ve věkové kategorii 25 až 44 let. K agresivitě se nechá vyprovokovat i velké množství řidičů ve věku do 24 let. Z devadesáti procent tíhnou k agresi za volantem muži.