Na křižovatce se umíralo, teď se tam vůbec nebourá. Stačila malá změna

Přestože na křížení cest u Lipníka v minulých letech umírali lidé, jde o běžnou křižovatku, z níž je poměrně dobrý rozhled do všech stran. Ovšem značky Stůj, dej přednost v jízdě ve směru od Benátek nad Jizerou a Dej přednost v jízdě ve směru od Božího Daru se ukázaly jako nepříliš efektivní.

Proto tam došlo 1. července minulého roku k menší změně. Značku Dej přednost v jízdě nahradila razantní stopka. A co víc, obě značky jsou nově v reflexním ohraničení. Nápis „stop“ se navíc objevil i přímo na komunikaci. A výsledek?

„Od instalace nového bezpečnostního opatření nedošlo na uvedené křižovatce k žádné dopravní nehodě,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí mladoboleslavské policie Lucie Nováková.

Přitom jen za posledních dvanáct měsíců před úpravou dopravního značení tam dopravní policisté řešili šest nehod, při kterých došlo ke zranění deseti lidí. Prakticky všechny nehody měly stejnou příčinu – nedání přednosti v jízdě.

Řidiči jsou více opatrní, ale...

Žlutozelený fluorescenční podklad kolem dopravní značky má podle dopravního experta z ÚAMK Igora Siroty svůj význam. „Řidiče totiž upozorní na to, že právě tam by si měl dávat mnohem větší pozor. Navíc je značka vidět z větší dálky, což také zvyšuje bezpečnost,“ vysvětluje význam úpravy dopravního značení Sirota.

Podle něj je však nutné vždy dobře promyslet, kde se takovéto fluorescenční zvýraznění dopravního značení aplikuje.



V případě křižovatky u Lipníka to mělo jasný efekt, ovšem někdy se objevuje fluorescenční zvýraznění i na dopravním značení, kde to postrádá smysl. Jde například o cedule informující o začátku obce, zákazu parkování a podobně. Tam by to být nemělo, protože právě to netradiční zvýraznění má řidiče upozornit na to, že ho tam čeká něco nebezpečnějšího než jinde ,“ vysvětluje Sirota.

Tím, že se takto zvýrazněná značka objevuje i na „obyčejných“ místech, ji mohou řidiči snadno začít ignorovat.