Téměř devadesát procent řidičů pravidelně překračuje rychlost

Nepřizpůsobení rychlosti má za vinu 40 procent dopravních nehod, které končí úmrtím. Přitom rychlost překračuje 86 procent řidičů, ukázaly dopravní statistiky policie a výzkum společnosti Behavio.



„Na 86 procent řidičů se přiznává, že překračuje rychlost v obci i mimo ni. Čtvrtina z nich přiznala, že je to kvůli spěchu, 22 procent dohání zpoždění či ztracený čas, 16 procent chce být rychleji v cíli, 24 procent řidičů jezdí rychleji, protože je to baví, a 15 procent si myslí, že překračování rychlosti je normální, protože to tak dělají všichni,“ vyčíslil statistiky výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Spěch a rychlá jízda se staly normou, kterou mnoho řidičů omlouvá, což ukázal i spot dokumentaristy Víta Klusáka, který před pár dny vypustili organizátoři kampaně Zpomal, dokud není skutečně pozdě. Přečtěte si zde.



„Chceme skutečně zjistit, proč lidé tolerují překračování rychlosti, a chceme to chování změnit. Není to o dodržování povinné předepsané rychlosti. Je to o tom, že řidič má vždy jet tak rychle, aby stihl reagovat a zabránit tragické události. To je nepřiměřená rychlost,“ dodal Matoušek.

Videa ke kampani už od čtvrtka kolují po internetu a za poslední tři dny měla tisíce zhlédnutí. Organizátoři kampaně je pustili do světa takto živelně právě proto, aby zjistili bezprostřední reakce a názory sledujících.



„Komentáře lidí ukázaly, jak se lidé staví k nepřiměřené rychlosti, která byla v tomto případě přes devadesát kilometrů v hodině. Spousta z komentujících měla tendenci rychlost omlouvat, což ukazuje, že s tématem přicházíme v ten správný čas,“ poznamenal Tomáš Neřold z Besipu. Spolu s ministerstvem dopravy se na kampani podílí i Česká asociace pojišťoven a Police ČR.



„Ve spolupráci s dokumentaristou Vítem Klusákem odhalujeme příběhy pěti lidí, kterým vysoká rychlost změnila život,“ dodal ke kampani proti nepřiměřené rychlosti Matoušek.

Čas na reakci

Neřold upozornil, že ač čas od času v silničním provozu zachybují všichni, řidiči jsou ti, kteří mohou svým chováním a zpomalením ochránit sebe i ostatní účastníky provozu. Měli by si tedy uvědomit, že fyziku neošálí.



„Řidiči nepřizpůsobují rychlost konkrétní situaci. Na úzké silnici nižší třídy, na mokré vozovce nebo v místech, kde se nachází zvýšený počet chodců a cyklistů. Řidiči obecně vliv rychlosti na smrtelné nehody podceňují. Statistiky i analýzy nehod ale hovoří jasně: právě vysoká rychlost je hlavním faktorem u nejtragičtějších nehod. Rychlost má zásadní dopad na to, kolik času máme na reakci na neočekávanou situaci,“ poznamenal vedoucí Besipu s tím, že kampaň má pomoci naučit řidiče přemýšlet o tom, že dopravní nehody nejsou anonymní a vždy se týkají konkrétních osudů.

Zaběhnuté chování českých řidičů potvrzují i policejní statistiky. Loni zemřelo při nehodách zaviněných nepřiměřenou rychlostí 179 lidí. Za poslední dekádu to bylo 2 168 lidí.

„Utvrzování se v tom, že mně se obdobná kolize stát nemůže, protože jsem dobrý řidič, je opravdu mýtem. Na silnici je potřeba brát v úvahu veškeré faktory a hlavně předvídat, kde se může objevit jiný účastník silničního provozu a jak se může zachovat. Hraje-li pak hlavní roli rychlost, čas na bezpečnou reakci se zkracuje a následky bývají fatální,“ dodal ředitel dopravní policie Jiří Zlý.