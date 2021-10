Doprava a zásobování v ohrožení. Dieselům došlo AdBlue a extrémně zdražuje

Že jste o AdBlue nikdy neslyšeli? Využívá ho technologie SCR, kterou mají povinnou moderní diesely. Využívá chemickou reakci, při které se vodný roztok močoviny prodávaného pod značkou AdBlue (asi 32,5 % + destilovaná voda) vstřikuje do výfuku, přesněji před katalyzátor SCR, kde se rozloží na čpavek a oxid uhličitý. Tyto složky pak reagují s NO X a vše skončí v podobě vypouštěného dusíku a vody.



To je technologie, ve které se evropská legislativa shlédla v boji s emisemi. V tomto případě dusíku. A tak ho oklikou – přes přísné limity – vlastně všem nařídila. Bez SCR se tak dnes neobejde žádný diesel. Myšlenka byla jistě čistá a bohulibá, jenže to bylo v dobách klidu. Nikoho nenapadlo se zeptat, co bude když AdBlue nebude. Otázka: dá se něčím nahradit? taky podle všeho vůbec nepadla. A to se teď právě stalo.

Kdo je viníkem? Nedostatek plynu, protože produkce syntetické močoviny, tedy AdBlue, je vedlejší produkt výroby umělých hnojiv. Samostatná produkce AdBlue by byla zásadně neekonomická. Více čtěte zde.

„Roztok močoviny nelze v selektivní katalytické redukci ničím nahradit. Je to ekonomicky nejlepší řešení,“ upozorňuje Václav Loula, expert na paliva ČAPPO. V minulosti to motoristé obcházeli používáním obyčejné destilované vody, moderní vozy ovšem mají systém vylepšený tak, že sleduje kvalitu kapaliny, a bez opravdového AbBlue vůz nenastartuje.

AdBlue Za ochrannou známku se platí Jméno AdBlue je ochrannou známkou petrolejářské společnosti Aral. Pod tímto označením zná tuto speciální kapalinu celý motoristický svět a platí za obecné označení, třeba jako „lux“. Výrobci ovšem musí Aralu za každé použití tohoto označení platit. Některé značky se s tím smíří, jiné to obcházejí. Šetřiví Korejci z koncernu Hyundai-Kia to tak obchází tím, že kapalině pro SCR říkají „močovina“ (anglicky „urea“). I na displeji na přístrojové desce se objevuje hláška „doplňte močovinu“. U kií tak najdete nápis AdBlue na jediném místě, a tím je modrá zátka dolévacího hrdla, v tomto případě ovšem neplatí tantiémy Aralu automobilka, ale výrobce víčka…

Odborníci z ÚAMK doplňují, že ještě dříve než do osobních vozů se tato technologie dostala do nákladních vozidel a autobusů, takže v ohrožení je i jejich provoz. „Běžná spotřeba tohoto roztoku je v osobních vozech asi 0,7 litru na 1 000 km. S plnou nádrží, zatím za cenu asi 200 Kč, tak vůz vystačí zhruba na 20 000 kilometrů. Když to přepočteme na průměrně ročně českými řidiči najetých 15 000 – 17 000 km, vyjde nám, že nejpozději do roka (auta nemají obvykle plnou nádrž) bude AdBlue chybět většině moderních dieselů, přemítá Igor Sirota z ÚAMK.

„Osobní vozy ‚žádající‘ AdBlue na to obvykle ve 3 krocích informují řidiče kontrolkou a jejím podbarvením, které se postupně změní až na červené a jakmile se dojezd na roztok dostane na hranici 0 až 600 km, kontrolka je zcela neodbytnou svým pravidelným blikáním a nápisem požadujícím doplnění AdBlue. Po následném zastavení už řidič motor nemusí nastartovat. Vina není technika, agregát by pracoval i bez močoviny, ale elektronika mu to nedovolí. Takový zásah automobilkám nařizuje předpis EHK 83. Pro další rozjezd je třeba minimálně dolít 4 až 5 litrů roztoku. Jinak zůstane auto stát,“ uvádí Sirota.

Extrémně zdražuje

AdBlue aktuálně extrémně zdražuje, na benzinkach, které nabízejí možnost tankovat kamionům do jejich velkých nádrží AdBlue rovnou bez přelévání z kanystru, se v úterý objevovaly ceny na úrovni sedmdesáti korun za litr, to je desetinásobek ceny, kterou účtovali před dvěma týdny, ve středu už chtěli za litr stovku. Pro představu: při běžném provozu spotřebuje čtyřicetitunový kamion asi pět litrů AdBlue na sto kilometrů. Takže se dá čekat, že ceny za toto aditivum dopravci brzo promítnou do cen pro zákazníky.

Jak to funguje a kam se to leje Jak funguje SCR Snaha o snižování emisí přinesla pro mnohé řidiče v uplynulých letech jednu doposud nevídanou povinnost: doplňování kapaliny AdBlue. Majitelé nových aut s dieselovým motorem vyrobených zhruba od roku 2018 se bez něj neobejdou. Díky AdBlue jsou ale moderní vznětové motory až neuvěřitelně čisté.

„Vážně hrozí, že doprava se stane luxusním zbožím, její ceny mohou do konce roku vzrůst až o čtvrtinu,“ varuje prezident Česmad Bohemia Josef Melzer.

Mluvčí sdružení autodopravců Martin Felix uvádí, že nárůst vstupů se zatím pohybuje mezi 12 až 15 procenty. „Ceny rostou ve všech ukazatelích, ať už se jedná o cenu paliva, samotných vozidel, energií, nákladů na lidské zdroje nebo o výši úroků. V některých případech nejde pouze o ‚drahotu‘, ale vůbec o dostupnost. Jsme v situaci, kdy doprava za ceny loňského roku se stává ekonomickou sebevraždou. A to se netýká jen nákladní dopravy, ale i té autobusové, která má vstupy podobné a v cenách je závislá na smlouvách se zadavateli. Ti budou muset připlatit. Cena nafty vzrostla od začátku roku o 7 korun, AdBlue je násobně dražší, vysoká inflace zvyšuje režii,“ vypočítává Felix.

Silniční dopravci se dostávají do stavu, že nejsou schopni plnit požadavky zákazníků. „Vše ještě komplikují narušené dodavatelsko-odběratelské řetězce, kdy se na jedné straně nedostává volných kapacit a na straně druhé stojí nevyložené kamiony před branami zavřených továren," dodává mluvčí Česmadu.

„Nedostatek AdBlue hrozí vážnou krizí,“ konstatuje mluvčí sdružení dopravců Česmad Martin Felix. „Bohužel celá Evropa a s ní i Česká republika zapomněla zařadit AdBlue mezi strategické suroviny. Přitom při přerušení dodávek dojde k zastavení prakticky všech nákladních vozidel, autobusů i stavebních strojů. Tedy taková malá apokalypsa, kdy by během několika hodin došlo i ostatní palivo na čerpacích stanicích, zastavily by se výrobní závody a ustalo zásobování zbožím i základními potravinami. Neblahým příkladem, sice z jiné příčiny, je Velká Británie.“

„Podle slov hlavních distributorů zatím dodávky na čerpací stanice, byť za podstatně vyšší cenu, ohroženy nejsou. Ovšem my už jsme lokální výpadky zaznamenali,“ dodává Felix.

„Pevně věřím, že s množícími se zprávami o problémech s AdBlue nenastane panika s vykupováním do zásoby, která by mohla vést ke skutečnému nedostatku. Touto situací, která se může opakovat i kdykoliv v budoucnosti, se musí neprodleně zabývat i vláda v souvislosti s tvorbou hmotných rezerv. Současně si myslím, že by měla včas zasáhnout především Evropská komise, protože právě unijní normy z AdBlue strategický materiál vytvořily. Možná jde o čistě obchodní spor výrobců a distributorů, ale rukojmími jsme my všichni. Komise pro podobné případy disponuje regulačními netržními pravomocemi,“ dodává generální tajemník Sdružení Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř.

Provoz auta bez systému SCR odborníci nedoporučují. Oslovení experti z automobilek se shodují na tom, že by snad teoreticky šlo systém deaktivovat. Třeba na centrální pokyn evropských úřadů, kteří by v případě akutního nedostatku AdBlue vyhlásili generální pardon a umožnili automobilkám systém beztrestně odpojit. Čistě teoreticky by to prý šlo, pomineme-li nepředstavitelný nával v servisech, kam by musela taková auta zamířit. Experti se ovšem shodují na tom, že je velmi pravděpodobné, že by při delším systematickém používání takto upraveného auta došlo k poškození výfukového systému.