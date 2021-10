Autobusy na naftu může zastavit nedostatek močoviny, plyn prudce zdražuje

Problémy v autobusové dopravě, ale třeba i při svozu odpadků může přinést stále citelnější nedostatek AdBlue, výrobku z močoviny, který je nezbytný pro provoz moderních dieselových automobilů, včetně autobusů.



„Snažíme se zajistit AdBlue za každou cenu. Už nyní platíme dvojnásobek toho, co před týdnem, abychom mohli dál pokračovat v poskytování služeb,“ přiblížil situaci na trhu Lukáš Bojko, jednatel třinecké společnosti Smolo CZ. „Pokud na trhu nebude, všechny motory kategorie od Euro 5 výše budou odstaveny, elektronika nedovolí provoz. To dopadne na dopravce, autobusovou dopravu i služby.“

Prudké zdražení a hrozící nedostatek AdBlue potvrzují i významní dopravci v regionu. Většina z nich zatím zásoby má.

„Pokud by došlo AdBlue, autobusy v polovině kraje nevyjedou,“ upozornila na rozsah hrozícího problému Pavla Struhalová, jednatelka společnosti Transdev Morava, která se svými dceřinými firmami zajišťuje významnou část autobusové dopravy v kraji. „A nejde jen o problém České republiky, podobná situace je i na Slovensku, situaci v Polsku zjišťujeme.“

V Moravskoslezském kraji je meziměstská autobusová doprava zajišťována autobusy s dieselovými motory ze 34 procent, 66 procent tvoří autobusy poháněné CNG. Jejich provoz zase komplikuje rychle rostoucí cena plynu.

Jeden autobus potřebuje na týden zhruba 20 litrů AdBlue, podobně tomu je, podle počtu najetých kilometrů, i u nákladních automobilů.

„Největší dopravci jsou podle našich informací AdBlue předzásobeni. Rostoucí cenu CNG a celkově pohonných hmot sledujeme, nicméně kraj musí postupovat v souladu s uzavřenými smlouvami o závazku veřejné služby s autobusovými dopravci,“ konstatovala Nikola Birklenová, mluvčí krajského úřadu, který meziměstskou autobusovou přepravu zajišťuje.

Zásoby jsou. Ale co bude dále?

„Sedmdesát procent našich autobusů v kraji jezdí na CNG, těch se tento problém vůbec netýká. Pro autobusy s dieselovými motory máme vytvořeny dostatečné zásoby AdBlue na překonání nejhoršího období,“ popsal stav zásob Miroslav Slaný, mluvčí společnosti Z-Group bus, která provozuje autobusovou přepravu například na Jablunkovsku.

„Městský dopravní podnik Opava má zásoby na přibližně půl roku, Technické služby zhruba do konce roku,“ přiblížil situaci v Opavě mluvčí magistrátu Roman Konečný. „Zatím to tedy problém není, samozřejmě ale nevíme, co bude dál. To by ale byla spekulace.“

Primárně na CNG jezdí autobusy MHD v Bruntále. I tam ale nedostatek AdBlue řeší. „Ředitel TS Bruntál vydal pokyn na vytvoření zásob AdBlue mimo jiné s ohledem na zabezpečení svozu odpadu a zejména zimní údržby. Nyní se tyto zásoby nakupují,“ vysvětlil mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Nejistota s termíny dodání i objemem

Ostravský dopravní podnik provozuje primárně CNG a elektrické autobusy. „Dieselové vozy využíváme pouze jako zálohy, pro ty aktuálně zásoby máme,“ konstatovala Tereza Šnoblová, mluvčí DPO.

S nedostatkem kapaliny se ale potýkají i v dalších oborech. „Během týdne jsme zaznamenali mírnou opatrnost ze strany dodavatelů. Všichni dodávky potvrdili, nicméně byli poněkud nejistí s ohledem na termín a objem, který jsou schopni zajistit,“ upozornil na nejistotu na trhu Marek Síbrt, mluvčí SmVaK.

„Právě probíhá zavážka od našeho dodavatele. Naplníme i stojan, který využívají mimo jiné i sanitky Městské nemocnice Ostrava,“ komentoval stav David Říman ze společnosti Ostravské komunikace.