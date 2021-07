Krásná Michéle zkrotila monstra. Nejslavnější žena uměla vyhrávat se vším

Je to prostý příběh. Dívka potká chlapce. Chlapec pozve dívku na schůzku. Vezme ji na rally. Otci dívky se chlapec nelíbí. Takže dívce koupí závodní auto a řekne jí, aby šla závodit sama. Dívka dobude svět rally.

Dívka se jmenovala Michéle Mouton a až do té doby byla vlastně docela obyčejná. Možná až na to, že už od svých čtrnácti let proháněla po francouzské riviéře otcův Citroen 2CV.

V roce 1972 potkala mladého italského závodníka Jeana Taibiho a ten ji pozval na Rally Corsica. Tentokrát byla zatím jen divák. Ale už o pár měsíců později, v lednu 1973, dělala Taibimu spolujezdce na slavné Rally Monte Carlo.

Dívka se pouští do rally

Otci Michéle se líbila myšlenka, že by jeho dcera jezdila rally – on sám se kdysi toužil stát slavným závodníkem. Nelíbil se mu ale Taibi, který mu připadal příliš jako frajírek, a navíc se mu nezdál stav jeho auta. Takže řekl své dceři: „Pokud chceš u rally zůstat, musíš začít řídit sama. Koupím ti auto a zaplatím ti jednu sezonu abys mohla ukázat, jestli na to máš.“



A jak se říká, zbytek už je historie. Pan Mouton vzal rodinné úspory a koupil za ně zbrusu novou Alpine A110, v té době oblíbený vůz rally jezdců. Vytvořil dokonce i závodní tým, který sestával vesměs z přátel a sousedů, a který pojmenoval Groupe Compétition Grasse.

Michélina hvězda začala rychle zářit. V první sezoně, 1973, si teprve hledala cestu světem rally, ale už tehdy byly její výsledky slibné. V ženském podniku přidruženém k Tour de Corse skončila osmá. V roce 1974 už startovala v plnohodnotných rally Světového poháru a na své oblíbené získala 12. místo celkově. Navíc se stala ženskou mistryní Francie i Evropy.

S Alpine A110 na Rally Monte Carlo, rok 1976

První krůčky jako profesionál

Následující rok, 1975, byl pro kariéru Michéle Moutonovou zlomový. Její talent zpozorovali zástupci francouzské olejářské společnosti Elf a nabídli jí sponzorství, které ji konečně posunulo do světa profesionální rally. A dostala také první z mnoha nabídek na přechod k okruhovému závodění – jako součást čistě ženské posádky dovezla speciál Moynet LM75 na první místo ve třídě dvoulitrových prototypů na 24h LeMans.



„Začalo pršet a já si vzpomínám, jak jsem začala všechny předjíždět. Měla jsem obuté slicky. V depu mi říkali: `Michéle, musíš zastavit`, ale já jsem nechtěla, protože jsem všechny předjížděla.“

Další velká změna v kariéře Michéle přišla v roce 1977, kdy podepsala smlouvu s Fiatem. Začala jezdit s modelem 131 Abarth – bestií, která podle jejích vlastních slov „jezdila spíš jako náklaďák než jako osobní auto“. I s tak brutálním autem ale dokázala dosáhnout skvělých výsledků, a dokonce vyhrála rally Tour de France.

S Fiatem 131 Abarth v cíly Tour de Corse roku 1980

Před Rally Monte Carlo následujícího roku ale přišly z Turína špatné zprávy. Tovární tým dokázal zajistit podporu jen pro pět aut a pro Michéle nezbývalo žádné místo. Musela si tedy půjčit Lancii Stratos, se kterou obvykle jezdil Bernard Darniche, další z jezdců Fiatu.

To příliš nenadchlo Darniche, který, s podobnou přezíravostí jako mnozí jezdci po něm, začal zuřit, že mu nějaká ženská zničí auto. Skončila sedmá, nejlepší ze všech lancií v soutěži. A Darniche si na svá slova nejspíše s hořkostí vzpomněl v září stejného roku, kdy s ním Moutonová bojovala o první místo tak dlouho, než to byl on, kdo zničil svůj stratos, když přehřál jeho motor.

S Lancií Stratos na Rally Monte Carlo

Rok s Quattrem

Potom přišel telefonát. Volal šéf továrního týmu Audi a nabízel pro příští sezónu místo za volantem jejich nového modelu Quattro. Tato bestie o výkonu 300 koní a s pohonem všech kol byla něčím, co svět rally do té doby neviděl.

Trvalo to rok a další šovinistickou poznámku, než se i Michéle stala průkopnicí. V roce 1981 prohlásil legendární rally jezdec Ari Vatanen, že „nikdy neprohraje a ani nemůže prohrát se ženou“. Michéle dala svůj názor najevo tím, že vyhrála Rally Sanremo a stala se tak první ženou, která zvítězila v podniku Světového poháru.

Následující rok byl pro Moutonovou jedním z nejtěžších. V průběhu maratonské rally na Pobřeží slonoviny se dozvěděla, že její otec zemřel – ale splnila jeho poslední přání, aby v soutěži odstartovala a předvedla svoje maximum. A nebýt havárie 600 kilometrů před cílem, mohla vyhrát a otevřít si tak cestu k vítězství v Poháru jezdců. Nakonec vyhrál Walter Röhrl, který tak jako první jezdec WRC získal druhý titul v řadě.

Rok 1984 s Audi Quattro na zasněžené RZ

Monstra přicházejí

Skupina B, která se začala jezdit v roce 1983, se stala tou nejšílenější a také nejvíce legendární kapitolou historie rally. Uvolněná pravidla pro homologaci přinesla absurdní výkony (více než 400 koní) a bezprecedentní tempo. Jak to okomentoval další legendární závodník, Juha Kankkunen: „WRC je pro kluky – ale Skupina B, ta byla pro celé muže.“ A pro jednu ženu, měli bychom dodat.



Za volantem monstrózního Quattra se Michéle stala jedním z mála lidí na světě, kteří dokázali krotit speciál Skupiny B v děsivých rychlostech skrze davy šílících fanoušků. A vedla si v tom docela dobře.

Nebylo to ale jen o rally. V roce 1984 vzala Michéle Mouton speciálně upravené Audi Quattro na horu Pikes Peak v Coloradu a dokončila zdejší legendární závod jako nejrychlejší ve své třídě. Příštího roku vyhrála celkově a ukončila tak období nadvlády amerických osmiválcových prototypů. Tentokrát přišel se sérií šovinistických poznámek slavný americký závodník Al Unser. Moutonová mu suše odpověděla: „Jestli na to máte koule, zkuste se mnou závodit taky zpátky dolů!“

Pro sezónu 1986 získala Michéle místo v týmu Peugeot, který připravoval novou, a ještě rychlejší verzi modelu 205 T16. Malý francouzský vůz jí umožnil dobýt Německo – nebo přinejmenším německý šampionát rally. Poté, co vyhrála šest z osmi jeho podniků, se Moutonová stala první ženou, které se podařilo vyhrát velký pohár v rally.

Nakonec to ale byla opět korsická rally, která všechno změnila. Po tragické nehodě Henriho Toivonena se Michéle Moutonová rozhodla, že pokud Skupina B skončí, bude to také konec její kariéry v rally. A jak už víme, tak to také skončilo.

Tedy, ne tak docela. Dnes je Michéle Moutonová manažerkou FIA pro WRC a dohlíží tak na sport, který kdysi vzala útokem, jak se to od té doby nepodařilo žádné jiné ženě.