Létající Fin zemřel. Uměl vítězit na ledu i v Africe

Létající Fin, nejstarší z jezdců, kteří z rallyových audi na začátku osmdesátých let udělali fenomén, doplachtil do rallyového nebe. Šampion Mikkola ve věku 78 let podlehl rakovině.

Mistrem světa za volantem Audi Quattro se stal v roce 1983, v šampionátu se pohyboval po tři dekády.

„Lepää rauhassa, Hannu!“ – Odpočívej v pokoji, Hannu! Tak se finský jezdec Miko Hirvovnen rozloučil na Instagramu se svým legendárním krajanem.

„Mikkola je dodnes je s 18 vyhranými podniky MS v top 10 historických tabulek. A jako sedminásobný vítěz Rallye 1000 jezer, dnes Finské rallye, se o post nejlepšího jezdce v domácí soutěži dělí s Marcusem Grönholmem. Ovšem dokázal triumfovat i v podniku zcela jiného charakteru, ovládl třeba Rallye Safari,“ komentuje magazín Motormix.

Soutěžáckou kariéru odstartoval u Volva, v 70. letech už bylo jeho jméno spojováno se značkou Ford. S Escortem RS ovládl v roce 1972 keňskou Rallye Safari, která tehdy nebyla součástí MS.

„O dva roky později v jiném escortu poprvé ovládl Rallye 1000 jezer. V následující sezoně vedle domácího úspěchu v Toyotě Corolla přidal také vítězství v Marocké rallye. Tam mu v Peugeotu 504 dělal navigátora současný boss FIA Jean Todt. To vše pod hlavičkou soukromého týmu, bez tovární podpory,“ vypočítává Automix.

V roce 1978 se stal oficiálním továrním jezdcem Fordu. V Escortu MkII RS1800 dokončil sezonu na třetím místě. V této sezoně se také dal dohromady se svým navigátorem Arne Hertzem.

Za volantem fordu skončil pak dvakrát druhý, v roce 1979 za Björnem Waldegårdem, rok na to za Walterem Röhrlem.

Když v Audi hledali pro sezonu 1981 piloty pro svůj tovární tým, zavolali do Ingolstadtu tehdy i 38letého Mikkolu. Němci jako první využili nové technické regule a uvedli do světa automobilových soutěží pohon všech kol.

Legendární Audi Quattro dovedl Mikkola ke dvěma třetím pozicím v MS a sezonu 1983 ovládl zcela. V dlouhém Quattru A1 a A2 vyhrál čtyři soutěže a o 23 bodů porazil Röhrla na Lancii 037. To vše přes čtyři nedokončené rallye.

V sezoně 1984 se v továrním týmu Audi sešel právě s Röhrlem a Stigem Blomqvistem, který se v tom roce stal mistrem světa. A Mikkola byl potřetí druhý. „Jenže s příchodem malých a extrémně výkonných bestií skupiny B už nebyl tolik v kurzu a Audi po jeho službách sahalo jen sporadicky,“ komentuje Motormix. „Rychlý konec béček ukázal, že se ani čtyřicátník nemusí ve světě erzet ztratit. Mikkola za volantem velkého Audi 200 Quattro skupiny A ožil. V roce 1987 dokonce vyhrál Rallye Safari.“

S číslem 18 se dodnes Jari-Matti Latvalou dělí o desáté místo v počtu vyhraných podniků světového šampionátu.

Pak následovaly čtyři sezony s Mazdou 323 plné zklamání, kariéru pak padesátiletý Mikkola ukončil symbolicky sedmým místem v Rallye 1000 jezer.