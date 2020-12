Rozbalujeme dárky od Ježíška. Rallyová legenda Lancia Delta je jako živá

Sezona 1986 začala pro Fina Henriho Toivonena slibně. Ve skupině B se spolujezdcem Sergiem Crestem vyhrál úvodní závod mistrovství světa, slavnou Rallye Monte Carlo. Přesně 20 let poté, co na ní dominoval jeho otec Pauli. Úspěšný Toivonenův vstup do nové sezony, která se mu ovšem stala osudnou (posádka zemřela při nehodě na páté soutěži, tou byla Korsická rallye), připomíná sběratelský set modelů v měřítku 1:18 od francouzské značky OttOmobile.

Jde o v pořadí již pátý speciální set připomínající legendy oblíbeného motoristického sportu. Jako první fanoušky rallye a sběratele potěšila osmnáctkrát zmenšená Audi Sport Quattro S1 v podobě, s níž posádka Walter Röhrl a Christian Geistdörfer nastoupila v roce 1986 na start Portugalské rallye. Model jedné z nejvýraznějších legend skupiny B dorazil na pulty prodejců společně s doprovodným vozem Volkswagen LT 45. Součástí všech rally setů je i podvalník pro přepravu rallyových speciálů.

Když už padla zmínka o podvalníku, tak ten jediný ze setu je vyroben z kovu, což je u tohoto francouzského výrobce nezvyklé. OttOmobile se totiž specializuje na takzvané resinové modely, tedy modely z pryskyřice. Má to své opodstatnění: výroba je jednodušší (resinové modely nemají otevírací části) a oproti sběratelským zmenšeninám z kovu jsou tyto modely cenově dostupnější.

Například model vozu Lancia Delta S4 v podobě, v níž posádka Toivonen/Cresto startovala na výše zmíněné osudné Korsické rallye, bylo možné pořídit i v kovovém provedení. Na trh jej dodávala značka AUTOart. Při uvedení modelu se jeho cena pohybovala okolo 4,5 tisíce korun. Časem však výrazně povyskočila, a to na zhruba sedm tisíc korun. V současnosti je tento již vyprodaný model možné pořídit pouze „z druhé ruky“. Na aukčním portálu eBay jeho cena ovšem jen zřídkakdy klesne pod v přepočtu 9,5 tisíce korun. Nicméně nárůst oficiálních prodejních cen je patrný i v případě resinových modelů.

V době, kdy se značka OttOmobile na trhu se sběratelskými modely teprve rozkoukávala, bylo možné její modely pořídit pod hranicí jednoho tisíce korun. Za téměř deset let se však prodejní cena více než zdvojnásobila. I navzdory prvotní nedůvěře si resinové modely získaly během let řadu příznivců. Svou roli v tom hraje fakt, že v případě francouzské značky jde vždy o početně omezené edice, každý model je tedy opatřen unikátním číslem.

Početně limitovány jsou i speciální rallyové sety. V jejich případě je ovšem nutné počítat s vyššími náklady na pořízení. Každý set přímo od výrobce vychází na zhruba pět tisíc korun včetně poštovného, v běžné prodejní síti je cena o dalších zhruba tisíc korun vyšší. Každý koníček něco stojí a propadnutí kouzlu osmnáctkových zmenšenin není žádnou výjimkou.