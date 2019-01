Maduro po sankcích přišel i o účty v bankách. Rusové se bojí o své peníze

Venezuelský generální prokurátor v úterý oznámil, že požádá nejvyšší soud, aby zakázal opozičnímu lídrovi Guaidovi vycestovat ze země. „Žádám vyšetřování Guaidóa kvůli násilným činům, jichž se dopustil od 22. ledna. Budu nejvyšší soud žádat, aby vydal předběžná opatření, aby mu zakázal vycestovat ze země a aby mu obstavil majetek a účty,“ uvedl generální prokurátor Tareck William Saab.

Guaidó má jako poslanec imunitu. Podle agentury Reuters mu ji může zrušit právě nejvyšší soud, který ovládají příznivci Madurovy vlády. Američané mezitím postupují ve svém utahování smyčky kolem Madura.

V úterý podle deníku The New York Times předali přístup k venezuelským bankovním účtům ve Spojených státech opozičnímu lídrovi Guaidovi. Už v pondělí také uvalili sankce na venezuelskou ropnou společnost PDVSA, z jejíchž příjmů těží Madurova vláda.

„Nadále odhalujeme korupci Madura a jeho dobrých přátel a dnešní opatření zamezuje tomu, aby nadále rabovali majetek obyvatel Venezuely,“ komentoval sankce bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton.

Ten také varoval Madura před násilným zásahem vůči Guaidovi nebo demonstrantům s tím, že „všechny možnosti jsou stále na stole“. A to včetně vojenské intervence.

Americké firmy mají nyní vzhledem k sankcím zákaz s PDVSA obchodovat, čímž se Washington snaží snížit dovoz venezuelské ropy. Pokud jde o přístup k penězům, Madura se od něj snaží odstřihnout nejen USA, ale i sám Guaidó. Podle serveru Swissinfo totiž vyzval britskou premiérku Theresu Mayovou a britskou centrální banku, aby Madurově vládě nevydávaly miliardu dolarů ve zlatě, která je v bance uložená (víc čtěte zde: Zlato nedostane. Američané odstřihli venezuelského prezidenta od zásob).

V Caracasu přistál ruský boeing bez pasažérů

Toho, že Maduro přijde o peníze, se však neobává jen on sám, ale i Rusové. Ti sankce označili za nelegální a za vměšování do interních záležitostí Venezuely a naznačili, že Venezuela bude mít problém s úhradou svého dluhu vůči nim.

Splácí ho dvakrát ročně a příští splátka 100 milionů dolarů (2,3 miliardy korun) připadá na březen. Náměstek ruského ministra financí Sergej Storčak řekl, že země Rusku dluží tři miliardy dolarů. Kromě toho má Rusko ve Venezuele značné obchodní zájmy, které zahrnují partnerství ruské firmy Rosněfť s PDVSA.

„Budeme své zájmy bránit v rámci mezinárodního práva a použijeme veškeré mechanismy, jež máme k dispozici,“ sdělil mluvčí Kremlu. Storčak také uvedl, že teď vše záleží na tom, jak se zachová venezuelská armáda.

Především vyšší patra armády jsou stále loajální vůči Madurovi a pomoci jim přijeli i ruští žoldáci. Takzvaná Warnerova skupina, která se zapojila do konfliktů v Sýrii i na Ukrajině, podle britského deníku The Guardian nyní dohlíží na prezidentovu bezpečnost. Rusko už do Venezuely také minulý měsíc poslalo dva bombardéry Tu-160.

V Caracasu přistál v noci na úterý Boeing-777 ruské společnosti Norwind bez pasažérů a se dvěma posádkami. Informoval o tom argentinský server Infobae. Na sociálních sítích vyvolala tato informace spekulace, že letoun s kapacitou 500 lidí přiletěl pro členy Madurovy vlády.

Podle serveru Flight Radar 24 odletěl boeing z letiště Vnukovo u Moskvy a na letišti Maiquetía u Caracasu přistál v pondělí večer místního času. Také ruské opoziční noviny Novaja gazeta napsaly, že letoun dorazil bez pasažérů a se dvěma posádkami. List připomněl, že společnost Nordwind pravidelně do Venezuely nelétá, ale že tam byla dvakrát loni v prosinci. Noviny také napsaly, že boeing mohl být poslán pro Rusy pobývající ve Venezuele.

Vyzbrojte naše vojáky, žádají dva Venezuelané americkou vládu

Nižší šarže venezuelské armády podle pozorovatelů podporují opozici, většího odporu se však zatím bojí. Těmto vojákům nyní Guaidó nabídl možnost amnestie. V rozhovoru pro CNN prohlásil, že by šlo o součást klidného přechodu země k demokracii a následnému uspořádání řádných voleb.

Zákon o amnestii začala opozice v neděli rozdávat nejen vojákům, ale i policistům či státním úředníkům. Amnestii za možná obvinění z trestných činů spáchaných od ledna 1999 může získat každý, kdo pomůže obnovit v zemi demokracii.

Vojáky k akci vyzývají i dva bývalí členové venezuelské armády a Spojené státy žádají, aby nespokojené Venezuelany vyzbrojily. Jak Carlos Guillen Martinez, tak Josue Hidalgo Azuaje už v zemi nežijí, píše CNN. Tvrdí však, že jsou v kontaktu se stovkami potenciálních zběhů, kteří by díky zbraním mohli „bojovat za svobodu“.

„V každé jednotce jsou vojáci, kteří jsou ochotní pozvednout zbraně. Sami se připravují a učí se z minulých chyb. Čekají na správnou chvíli, aby mohli zasáhnout tak tvrdě, aby to lidé pocítili,“ popisuje další voják, který si nepřál uvést své jméno.

Kromě Spojených států už Guaida podpořila další dvacítka zemí. Mezi nimi sousedé v Latinské Americe, ale i Austrálie, Kanada či Izrael a také někteří venezuelští diplomaté, jako je konzulka v Miami Scarlet Salazarová nebo vojenský atašé ve Washingtonu, plukovník José Luis Silva.

Po tlaku Spojených států, aby si „zvolily stranu“, pak Španělsko, Německo či Velká Británie daly Madurovi ultimátum. Pokud do osmi dní nevyhlásí svobodné volby, uznají Guaida prezidentem. Termín vyprší v neděli. Američanům se vzepřel jen Nový Zéland, který podle listu The Guardian vzkázal, že není jeho zvykem uznávat vlády cizích zemí.

Při protivládních protestech ve Venezuele zemřelo minulý týden nejméně 35 lidí a na 850 dalších bylo zatčeno. Nové demonstrace jsou v plánu už ve středu.