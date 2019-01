Juan Guaidó. Pro Madura malý kluk, pro opozici nebojácný bojovník

Pětatřicetiletý Juan Gerardo Guaidó Márquez, vystudovaný inženýr a otec dvouleté dcery, o sobě říká, že přežil sesuv půdy i střelbu na protivládní demonstraci. Na tu má dodnes památku v podobě jizev na krku. „Pořád tam mám projektily,“ tvrdí nová hvězda venezuelské opozice.



Jeho přátelé a rodina o něm říkají, že je pevně srostlý se svou zemí a za její svobodu je připraven tvrdě bojovat. „Guaidó je bojovník a věčný optimista, je skromný a upřímný. Vyjde s každým a není to typický politik,“ říká pro britský deník The Guardian člen venezuelské opozice a Guaidův přítel Freddy Guevara.

Sám žádá o azyl v Chile, Guaidó však svou zemi neopustil ani ve chvíli, kdy měl možnost získat práci v Mexiku, říkají jeho blízcí. Politická kariéra muže, kterého ještě loni téměř nikdo neznal, a to ani v samotné Venezuele, nabírá čím dál rychlejší obrátky.

Na prvním letošním zasedání Národního shromáždění – tedy parlamentu, který dosavadní autokratický prezident Nicolás Maduro odsunul na vedlejší kolej a vytvořil si poslušnější Ústavodárné shromáždění – se Guaidó stal jeho předsedou. Sedí v něm přitom teprve od roku 2015.

Na demonstraci v Caracasu, během které ve středu zemřelo nejméně třináct lidí, se Guaidó prohlásil úřadujícím prezidentem země. Využil tak ústavní možnost určit v zájmu národa prezidentem šéfa parlamentu, pokud je v nejvyšší funkci nebezpečný „uzurpátor“. Celkem si nepokoje ve Venezuele vyžádaly od pondělí už 26 mrtvých.

Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino López však jeho krok ve čtvrtek označil za státní převrat. „Varuji venezuelský lid, že je páchán převrat proti státním institucím, proti demokracii, proti naší ústavě a proti našemu legitimnímu prezidentovi Nicolási Madurovi,“ řekl Padrino.

Jeho nárok okamžitě začaly uznávat další státy, mezi nimi především Spojené státy v čele s Donaldem Trumpem, ale i Kanada či země Latinské Ameriky. Opozici opatrně podpořila také Evropská unie, za Madura se naopak podle agentury Reuters postavilo Rusko, Čína nebo Turecko.

Nachystala jsem ti celu, vzkázala Guaidovi poslankyně

„Zbavíme Madura i jeho gang moci. Vstupujeme do nejnebezpečnějšího období naší historie,“ prohlásil nedávno podle amerického listu The Washington Post muž, který chodil na demonstrace už v dobách vlády Huga Cháveze. Jak vést opozici, se učil od svých známějších kolegů.

Pod křídla si jej totiž vzal charismatický politický vězeň Leopoldo López, který je už více než čtyři roky v domácím vězení. Právě on si Guaida zvolil jako svého zástupce ve vedení své strany Vůle lidu (Voluntad Popular).

Bankrotující socialistické zemi nyní syn pilota a učitelky slibuje návrat k tržní ekonomice a venezuelským regionům také fiskální autonomii. Kromě demonstrantů v ulicích má mladý politik podporu i v části armády. „Vdechl opozici nový život a ona má konečně ve svém čele neokoukanou tvář, která má odvahu, nové myšlenky a schopnosti vést,“ uvedl pro americký deník The New York Times analytik z lidskoprávní organizace WOLA (The Washington Office on Latin America).

Maduro se do prakticky neznámého, ovšem nenadále úspěšného Guaida okamžitě pustil. „Mnoho lidí ve Venezuele se teď bude ptát: Co to je to Guaidó?“ žertoval v jedné televizní show a rivala i jeho okolí označil za „malé kluky“. Guaidovi přátelé upozorňují, že kvůli svému otevřenému boji proti diktátorovi však riskuje nejen žerty, ale i vězení a mučení.

Madurova stranická kolegyně María Iris Varela Rangelová také mladému protivníkovi vzkázala, že už mu „nachystala celu a doufá, že brzy jmenuje svůj kabinet, aby věděla, kdo mu tam bude dělat společnost“.

Sám Guaidó už si možné důsledky svých aktivit vyzkoušel. V polovině ledna jej na cestě na demonstraci zadržela tajná venezuelská policie a s ním i dva novináře, kteří o tom informovali.

Po necelé hodině jej však znovu propustila a vláda později oznámila, že dotyční policisté jednali na vlastní pěst a budou propuštěni. Guaidó Madurovi po svém propuštění vzkázal, že jej i jeho příznivce sice může zastrašovat, ale neuspěje. „Naší odpovědí je: Nemáme strach.“

