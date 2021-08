KOMENTÁŘ: Novodobí američtí jakobíni mohou navždy změnit charakter USA

Byli jsme zvyklí na to, že Evropané se občas zblázní. To je velice evropské. Francouzi se zbláznili za Velké revoluce a jakobínského teroru, Italové za Benita Mussoliniho a fašismu, Němci za Adolfa Hitlera a nacismu, Rusové za Lenina, Stalina, bolševismu a komunismu, a dokonce i my jsme ve volbách 1946 učinili nejsilnější stranou tu komunistickou.

Ale mnozí z nás měli za to, že Angloameričanům se to stát nemůže. Že oni jsou klidní, vyrovnaní, pragmatičtí. Mají zdravý rozum. Ti se nezblázní.