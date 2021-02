Amerika je zpátky, uklidnil Biden spojence na mnichovské konferenci

Bidenova první cesta do Evropy v nové roli amerického prezidenta je virtuální, spojenci však věří, že změna tónu americké zahraniční politiky, kterou během svých vystoupení na summitu G7 a mnichovské konferenci americký prezident uvedl, bude skutečná.

Vymezení vůči Trumpovi

„Amerika je zpět, transatlantická vazba je zpět,“ řekl Biden v návaznosti na svůj projev v Mnichově před dvěma lety, kdy jako soukromá osoba mluvil o tom, že Amerika se vrátí. Zdůraznil potřebu konzultovat se spojenci, „oživit spojenectví a posílit partnerství, díky nimž je svět bezpečnější pro všechny“.

Po čtyřech letech Trumpova prezidentství a napjatých transatlantických vztahů je Bidenova snaha o obnovení vazby mezi Evropou a Amerikou spojenci vítána.

Klíčové ovšem je, že na rozdíl od slov amerického ex-ministra zahraničí Mikea Pompea, který v Mnichově loni urgoval více víry ve vitalitu transatlantické aliance, je nynější Bidenova snaha vnímána také jako důvěryhodná.

„Naše sdílené demokratické hodnoty nejsou transakční,“ řekl Biden ve zjevné narážce na předchozí americkou administrativu.

Čína jako výzva pro NATO

Americký prezident se nevěnoval jen oprašování tradičních vazeb a vyzval i ke spojenectví ohledně nových výzev, k nimž podle něj patří rostoucí síla Číny.

„Soupeření s Čínou bude tvrdé, ale vítám jej. Nicméně všichni musí hrát podle stejných pravidel,“ řekl Biden s tím, že USA, Evropa i demokracie v indo-pacifické oblasti se v tomto směru musí semknout.

Čína je klíčovou otázkou pro transatlantické společenství i podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga a Aliance by měla podle něj oslovit partnery. „NATO musí posílit svou spolupráci se svými blízkými partnery jako Japonsko a Austrálie a vytvořit nová partnerství,“ řekl šéf NATO.

Nenechat se šikanovat Ruskem

Potřeba spolupráce platí podle prezidenta USA i na hrozby z Ruska, které se snaží podkopávat transatlantickou vazbu. „Pro Moskvu je snazší šikanovat jednotlivé státy, než jednat se semknutou aliancí,“ řekl Biden.

V tom se přidala německá kancléřka Angela Merkelová, která vyzdvihla nedořešenost územní celistvosti Ukrajiny. „Tam jsme v poslední době neudělali žádný pokrok,“ řekla kancléřka.

V podobném duchu se tento týden vyjadřoval už americký ministr obrany Lloyd Austin během schůzky s ministry obrany zemí NATO, kde zdůraznil hrozbu ze strany Ruska a potřebu spolupráce na hlavním úkolu aliance - ochraně obyvatel a území aliančních států.

Finance i klima

MSC se z pohledu bezpečnosti věnovala i otázkám finančním a ekologickým. O obranných výdajích letos více než představitel USA mluvil francouzský prezident, podle něhož je zásadní dodržet alianční závazek vydávat 2 procenta HDP na obranu.

„Musíme zvýšit obranné výdaje. Jen tak vyvážíme transatlantickou vazbu a dokážeme USA, že jsme zodpovědní a spolehliví partneři. Budeme více důvěryhodní jako členové NATO, řekl francouzský prezident Emmanuel Macron.

Téma změny klimatu na konferenci rezonovalo silně a opakovaně, a to nejen ve vystoupení Bidenova vyslance pro tuto otázku Johna Kerryho. Změnu klimatu uvedl jako bezpečnostní otázku šéf NATO Jens Stoltenberg.

Podle něj toto téma Aliance zapracovává do své nové strategické koncepce, kdy spojenci musí prozkoumat bezpečnostní důsledky změny klimatu. Podle Stoltenberga by to také mělo být NATO, kdo bude určovat standardy pro omezení emisí ozbrojených sil.

Americký prezident poprvé na MSC

Bidenovo vystoupení patřilo k nejočekávanějším, protože se jednalo o jeho první „mimoamerické“ vystoupení na téma zahraniční politiky. Biden se připojil z Bílého domu, v Mnichově ale není nováčkem, konference se účastnil už jako senátor, pak jako vice-prezident a naposledy v roce 2019 jako soukromá osoba. Letos se poprvé zapojil jako prezident, což bylo také vůbec poprvé, kdy se americký prezident konference účastnil.

MSC se tradičně koná v únoru a během tří dní se na ní v hotelu Bayerischer Hof sejdou stovky představitelů a vystoupí desítky řečníků z celého světa.

Letos se organizátoři rozhodli fyzickou podobu akce kvůli pandemii odložit na zatím neurčené datum. Místo ní dnes proběhla speciální tříhodinová online verze tohoto prestižního strategického fóra.