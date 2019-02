Vzplála poslední rozhodující bitva proti Islámskému státu. Má už 40 obětí

Bilanci v pondělí oznámila exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR). Podle ní postup arabsko-syrské koalice zpomalují odstřelovači IS, miny, ale i sebevražedné útoky teroristů. Při jednom z koaličních náletů přišlo rovněž o život 16 civilistů, včetně nejméně sedmi dětí, uvedla organizace.

SOHR situaci v Sýrii sleduje z Británie a tvrdí, že má v terénu své informátory. Bojovníci IS podle nich používají tunely a jako lidské štíty civilisty.

IS oznámil, že v Baghúzu proti SDF poslal v neděli dva své „mučedníky“ v autech naložených výbušninami.

SDF podporuje mezinárodní koalice, které velí Spojené státy. Svědci z místa hlásí občasné údery letadel. Podle SOHR je slyšet především dělostřeleckou palbu. Koalice nekomentovala informace o civilních obětech, již dříve ale několikrát uvedla, že dělá vše pro to, aby se jim vyhnula, napsala agentura AFP.

Jak oznámila italská tisková agentura ANSA, v bojích mezi koalicí SDF a islamisty utrpěl zranění i 34letý italský fotograf Gabriele Micalizzi. Jeho život není v ohrožení a byl převezen do nemocnice v Bagdádu.

Před zahájením rozhodujícího boje bylo z oblasti evakuováno 20 tisíc civilistů. Podle nedělních odhadů SDF je na místě stále 500 až 1 000 civilistů. Podle SOHR z místa bojů v neděli odešlo asi 600 lidí, mezi nimiž bylo zřejmě 20 členů IS. SOHR se zmínila o dvou Francouzkách, sedmi Turcích a třech Ukrajincích.

Boj s IS u konce není, tvrdí odborníci

Washington uvádí, že IS přišel o 99,5 procenta území, které ovládal od roku 2014. Organizace tehdy vyhlásila na severu Sýrie a Iráku chalífát. Nyní jsou prý její lidé soustředěni na ploše pěti kilometrů čtverečních. Spojené státy se chystají v nejbližší době ohlásit konečnou porážku této organizace.

Místní lidé stejně jako odborníci a armáda ale upozorňují, že IS má v Sýrii a také v Iráku stále skupinky svých lidí a připravuje se na nové útoky. Irák porážku IS ohlásil v roce 2017. Americká armáda je toho názoru, že pokud nebudou protiteroristické operace pokračovat, může se IS vrátit. Americký prezident Donald Trump loni oznámil, že stáhne ze Sýrie všech 2 000 amerických vojáků, jelikož IS je podle něj poražen.

Neznámý zůstává osud vůdce IS Abú Bakra al-Bagdádího. Několikrát už byla oznámena jeho smrt, ale Bagdádí loni v srpnu znovu zveřejnil své poselství bojovníkům. „Nemáme informace o Bagdádího přítomnosti v Sýrii, nemyslíme si, že tady je,“ sdělil mluvčí SDF.