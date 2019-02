Rusko repatriovalo děti teroristů, kteří v Iráku bojovali za Islámský stát

6:51 , aktualizováno 6:51

Do Ruska bylo v neděli repatriováno 27 ruských dětí, jejichž matky jsou v Iráku zatčeny kvůli příslušnosti k Islámskému státu (IS). Otcové dětí padli v bojích IS v Iráku. Letadlo s dětmi odletělo z Bagdádu a večer přistálo na letišti Ramenskoje u Moskvy. Podle mluvčí ministerstva jsou děti ve věku od čtyř do třinácti let a původem náležejí do desítky ruských oblastí.