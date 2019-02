Bojovníci Islámského státu jsou v úzkých, střílí na vlastní rodiny na útěku

Podle velitelů arabsko-kurdské koalice SDF zbývá do znovuzískání posledního teritoria IS už jen několik dní. Jejich jednotkám se daří postupovat směrem do centra vesnice, kde na ně však čekají zbývající islamisté. Ti podle mezinárodní koalice ve středu zahájili palbu na rodiny bojovníků IS, které se snaží z nebezpečné oblasti utéct.



„Z města odcházejí ženy bojovníků Islámského státu, některé na cestě utrpěly střelná poranění,“ popisuje zástupce velitele mezinárodní koalice Christopher Ghika.

Podle mluvčího SDF Mustafy Bali opustily enklávu v posledních dnech stovky žen a dětí.

„Bojovníci, kteří na místě zůstávají patří k elitě Islámského státu, mají mnoho zkušeností a bojují odhodlaně. Nemají jinou možnost. Mohou se vzdát nebo zemřít,“ popsal Bali pro list The Guardian.



Utíkající rodiny navíc podle velitele SDF Adnana Afriniho komplikují postup vojsk, takže není možné odhadnout, kdy se Baghúz podaří osvobodit. „Čelíme dalším problémům jako jsou tunely, improvizovaná výbušná zařízení, sebevražedné vozy a bomby. To všechno zpomaluje postup našich sil,“ vyjmenovává Afrini.



„Právě teď je Baghúz jako králičí nora. Existuje tu síť tunelů, které teroristé využívají. Naše síly musí být v tunelech velmi opatrné, aby se vyhnuly protiútokům a výbušninám,“ dodává Afrini.



Řada islámských bojovníků se vzdala, zbývající jsou v tunelech

Velkou část uprchlíků z Baghúzu tvoří podle The Guardianu zahraniční bojovníci IS. Do města se totiž přestěhovalo mnoho extremistů, kteří předtím museli uprchnout z jiných měst a vesnic v Sýrii nebo Iráku. Enklávu opustila také Shamima Begumová, která je jednou ze tří londýnských školaček, které se k IS přidaly v roce 2015. Žena se v současnosti nachází v uprchlickém táboře al-Hawl na severovýchodě Sýrie.



Podle svědectví žen a mužů, kterým se z místa podařilo v průběhu týdne uniknout, tvoří většinu zbývajících bojovníků IS Francouzi a Iráčané. Lídr SDF Ciyager Amed uvedl, že se středu večer řada islamistů dobrovolně vzdala, ti zbývající se podle něj ukrývají převážně v tunelech.



Jedním z utečenců je třiapadesátiletý Jumah Hamdi Hamdan, který IS podporoval až do minulého měsíce. Jeho spolubojovníci se mu snažili v odchodu zabránit.

„Říkali, že Kurdové budou ponižovat naše ženy, že je budou prohledávat muži. Mysleli si, že jdeme do čelistí vlků. Zastrašovali nás, ven jsme museli potají. Bylo to velmi nebezpečné,“ popisuje Hamdan.



Strach zažila také Fatima Chamsímová, jejíž rodině vyhrožovali bojovníci IS smrtí, pokud by se rozhodla utéct. „Zůstali jsme dokud se nám nepodařilo najít okno. Potom jsme prolezli ven a utekli,“ popisuje žena. Tisíce členů rodin islámských bojovníků se prozatím tísní v nedalekém táboře, kde jsou především ženy a malé děti. Mezinárodní společenství se nyní snaží přijít na to, co s nimi bude dál.



Kurdské síly doufají, že by se jim mohlo podařit vydobýt vítězství v Baghúzu již tento víkend. Na oznámení o porážce Islámského státu se chystá také americká vláda, která v prosinci oznámila stažení svých vojáků ze Sýrie.