Hrozí návrat islamistů z IS do Evropy? V Rozstřelu to zhodnotí analytik

Americký prezident v noci na neděli vyzval evropské spojence, aby si „vzali zpět“ přes 800 islamistů, které Američané zadrželi v Sýrii, a aby je postavili před soud. Jinak je Spojené státy propustí.

Expert na vnitřní bezpečnost Radko Hodkovský vysvětlí, kdo tito islamisté vůbec jsou a zda mohou být nebezpeční, pokud by je Trump opravdu nechal propustit na svobodu, či jestli je hrozba amerického prezidenta reálná.

Řeč bude také o současné situaci Islámského státu. Delší dobu se totiž jeho členové nepodíleli na žádných teroristických útocích. Nabízejí se tak otázky, zda bychom měli být o to víc obezřetní a tento stav chápat i jako možnou porážku Islámského státu.

Diskuze se stočí i na ženy džihádistů, které se nyní chtějí vrátit do svých domovských zemí. Příkladem může být známý případ Shamimy Begumové, která se před čtyřmi lety ve věku 15 let přidala spolu se dvěma kamarádkami k Islámskému státu a teď se touží vrátit do Velké Británie. Ministr vnitra Sajid Javid však rozhodl o tom, že dívka ztratí britské občanství.

V souvislosti s tím se opět nabízí řada otázek. Například, zda je možné ty, které mají evropské pasy jen tak snadno zbavit občanství, či jaká je hranice mezi humanitárním gestem a bezpečnostním rizikem?