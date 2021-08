Po letech první. Německá SPD se měsíc před volbami dostala do čela průzkumů

Sociálnědemokratická strana Německa (SPD) se poprvé po více než čtyřech letech dostala do čela předvolebních průzkumů. V případě společnosti Forsa se jí to podařilo dokonce po dlouhých 15 letech. Strana, kterou do voleb jako kandidát na kancléře vede oblíbený ministr financí Olaf Scholz, tak odsunula na druhou příčku konzervativní unii CDU/CSU dosluhující kancléřky Angely Merkelové. Volby do Spolkového sněmu se uskuteční 26. září.