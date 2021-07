Německo se otřepává z povodní, adept na kancléře se omluvil za smích

Laschet je jedním ze zájemců o post německého kancléře, který na podzim vyklidí jeho dosavadní majitelka Angela Merkelová. Lídr Křesťanskodemokratické unie (CDU) a premiér Severního Porýní-Vestfálska kvůli záplavám přerušil čtvrteční schůzi strany a vydal se do „svého regionu“.

Ve zničeném městě Erftstadtu však v sobotu neudržel vážnou tvář a kamery jej zachytily, jak vtipkuje s lidmi kolem sebe. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier přitom zrovna v tu chvíli pár metrů před ním mluvil s novináři o tragické situaci. Na smějícího se Lascheta v pozadí se proto okamžitě snesla kritika.

Generální tajemník sociálnědemokratické SPD Lars Klingbeil například poznamenal, že bylo Laschetovo chování „neslušné a otřesné“. Veřejnoprávní stanice WDR pak v komentáři uvedla, že každá volební kampaň nabízí „pár momentů, kdy kandidáti odhalí svou pravou tvář“. „Dnešek byl takovým momentem,“ dodala.



Laschet se pak za své chování omluvil. „Osud všech dotčených, o kterých jsme se dozvěděli v mnoha rozhovorech, je pro nás důležitý. O to více proto lituji dojmu, který vyvolala jedna situace během hovoru. Bylo to nepatřičné a je mi to líto,“ napsal na Twitteru.

Armin Laschet @ArminLaschet Ich danke dem Bundespräsidenten für seinen Besuch. Uns liegt das Schicksal der Betroffenen am Herzen, von dem wir in vielen Gesprächen gehört haben. Umso mehr bedauere ich den Eindruck, der durch eine Gesprächssituation entstanden ist. Dies war unpassend und es tut mir leid. oblíbit odpovědět

Německá meteorologická služba DWD uvedla, že Německu by se měly v následujících dnech srážky až na ojedinělé přeháňky a bouřky vyhnout. Na západě země, kde nejničivější povodeň za poslední desetiletí připravila o život nejméně 165 lidí, pokračují vyprošťovací práce. Záplavy v sobotu zasáhly i východ země.



V Porýní-Falci, konkrétně v nejhůře postiženém okrese Ahrweiler, registrují podle pondělního sdělení policie 117 mrtvých a 749 zraněných. Bilance tu oproti neděli vzrostla o dalších sedm mrtvých. V Severním Porýní-Vestfálsku v neděli evidovali 46 obětí, dva lidé zemřeli také v Bavorsku.



V Pasově momentálně Dunaj dosahuje výšky 8,18 metru. Zaostává tak za nejvyšším povodňovým stupněm, který platí po překročení 8,5 metru. Kulminovat by měl během pondělního dopoledne.

Podle místní policie je zatím ke stavu katastrofy daleko, zrušení výstrahy před velkou vodou nicméně podle úřadů není na pořadu dne. Ve městě nedaleko hranic s Českem jsou pod vodou náplavky a některá parkoviště, obyvatelé chrání svá obydlí pytli s pískem a dalšími zábranami.



Vydechnout si mohou také lidé v alpském Berchtesgadenu, kde rozvodněná řeka Ache o víkendu připravila o život dva lidi. Dalších 160 lidí muselo opustit domovy. Geologové nyní zkoumají vodou nasáklé svahy, kvůli možným sesuvům půdy.

Situace se zklidňuje také v Sasku, kde voda v okresech Budyšín (Bautzen) a Zhořelec (Görlitz) o víkendu zaplavila silnice a sklepy. Lužická Nisa dosáhla v Žitavě (Zittau) nejvyššího čtvrtého povodňového stupně.

17. července 2021

Kvůli přívalovým dešťům byl v noci na neděli přerušen provoz na hlavní železniční trati z Drážďan do Prahy. Na německé straně se podle DPA podařilo obnovit provoz po jedné koleji, poškozený úsek od Děčína po hranici s Německem opravili čeští železničáři už během nedělního dopoledne.

Na západě Německa pokračují odklízecí práce. U města Erftstadt v Severním Porýní-Vestfálsku vyprostili víc než sto aut, která povodeň zastihla na rychlostní silnici. Záchranáři v nich nenašli žádné mrtvé.

Hladina v nedaleké přehradní nádrži Steinbach klesla pod kritický stav. Podle místních úřadů tím pominulo nebezpečí, že se hráz protrhne. V důsledku se mohou vrátit do svých domovů evakuovaní obyvatelé níže položených obcí Swisttal a Rheinbach.

Nejhůře postižené oblasti v Porýní-Falci a Severním Porýní-Vestfálsku v pondělí navštíví spolkový ministr vnitra Horst Seehofer. Opozice jej kritizuje za údajné selhání výstražného systému před hrozící katastrofou. K důkladnému prošetření reakce úřadů na ničivou povodeň a případnému poučení se z chyb vyzývají také někteří vládní politici.