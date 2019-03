Volby vrcholí. Držte nám palce, aby to nedopadlo jako u vás, zní ze Slovenska

Ještě před samotným začátkem volby zasáhla jedna tragédie. V obci Janice v okrese Rimavská Sobota zemřel předseda místní okrskové volební komise. Kromě toho však podle policie probíhají volby poklidně. I přes déšť a většinu dne nevlídné počasí je o ně mezi lidmi v Bratislavě zájem.

Na Základní škole Matky Alexie v centru města začne voličů přibývat až před desátou dopoledne, do té doby přišlo sedm lidí. A k nim dva novináři, „jeden z Rumunska a jeden z Reuters“, říkají členové volební komise. Na seznamech před sebou mají přes tisícovku jmen, přijít navíc mohli i lidé, kteří si s voličským průkazem přišli z jiných částí země.

A znovu zní totéž jméno. Zuzana Čaputová. Pro lidi je sympatická a rozumná žena, která může Slovensko posunout správným směrem. „Je mi věkově nejbližší, pochází z této doby. „Těžko říct, jak volby dopadnou. To, že je Čaputová dobrá, je fajn, ale jestli jsou lidé ochotní mít ženu prezidentku, to je otázka,“ podotýká osmačtyřicetiletá designérka Monika.

K Matce Alexii dopoledne přijdou desítky lidí a sem tam se objeví i fanoušci kandidátů na okraji pelotonu. „Pro mě to byl František Mikloško a je mi líto, že vám ho nikdo jiný neřekl. Jeho názory se mi líbí nejvíc a volil jsem ho i přesto, že má malou podporu. Myslím, že má význam vyjádřit svůj opravdový názor. Mikloško je sice křesťanský a konzervativní kandidát, ale podle mě říká věci, které mohou oslovit i liberály a nevěřící, jako jsem já. Je to historická osobnost a pro mě je i tváří naší země,“ říká osmadvacetiletý koordinátor Peter.

Podle posledních předvolebních průzkumů se podpora pro bývalého disidenta a polistopadového politika Mikloška pohybovala kolem čtyř procent. Zato takový soudce Štefan Harabin má po Čaputové a diplomatovi Maroši Šefčovičovi největší šance dostat se do druhého kola.

Manželský pár čtyřicátníků Sergeje a Niny je proto překvapený, když se dozví, že je zatím první, kdo se k němu od rána u Matky Alexie přihlásil. „Má názory, které jsou nám blízké. Hlavně v oblasti spravedlnosti, práva a zákonů. O tom sice mluví i paní Čaputová, ale ta není tak zkušená jako pan doktor Harabin,“ povídá Nina, která se stejně jako její muž živí podnikáním. „Jedna věc je o tom mluvit a druhá něco dokázat,“ doplňuje ji Sergej.

Těsně před volbami se největší favoritka voleb musela vyrovnat s jedním osobním útokem. Konspirační časopis Zem a Vek jí ve Photoshopu na fotografii Denníku N upravil nos z profilu tak, aby Čaputová vypadala jako židovka.

Práce grafiků ze Zem a Vek:

Jejím voličům tato akce připadá nechutná a nevhodná, ale také k smíchu. „Je to strašně dětinské a zvláštní. Přijde mi to až absurdní a když jsem k tomu ráno poslouchal víc informací, až mě rozesmálo, že se něco takového v 21. století může dít. Pevně věřím, že voliče Čaputové nějaký přifotošopovaný židovský nos neovlivní,“ doufá dvaadvacetiletý filmař Viktor.

Kolem jedenácté rušno u Matky Alexie přestává. Zato na gymnáziu v asi půl kilometru vzdálené Grösslingově ulici je nekončící nával. Narváno. Lidé se psy, kočárky i holemi se snaží vměstnat do úzké chodby ještě zúžené židlemi po stranách. U volebních místností stojí dlouhé fronty. Ti, co do okrsku „nepatří“ a přišli s voličským průkazem, musí dát domácím přednost.

Voleb využili ochránci přírody z Lesoochranářského sdružení Vlk, aby získali podpisy na svou petici. Před vchodem do školy tak vytvářejí další skupinky. Zájem je velký, říká slovenský Francouz Nicolas a ukazuje desítky podpisů. „Je hanba, že ve vládě není tak silná vůle jako tady na ulici,“ komentuje to.

I mezi zdejšími voliči vede žena. „Předtím jsem ji neznal, ale měla dobrou kampaň. Původně jsem chtěl volit Maroše Šefčoviče, ale vzhledem k problémům na Ústavním soudu a tomu, že by se tam mohl dostat (předseda Směru-SD Robert) Fico, jsem dal na poslední chvíli raději Čaputové,“ říká student tohoto gymnázia, devatenáctiletý Juraj.

Bratislava není Slovensko, uvědomují si příznivci Čaputové

„Hádejte, je to jasné. Volil jsem prezidentku,“ směje se čtyřicetiletý marketér Miloš. Sám si přitom neuvědomuje, že tak jasné to zase být nemusí. Čaputová totiž není jediná žena, která v těchto volbách kandiduje. Prezidentkou chce být i podnikatelka Bohumila Tauchmannová. „To je kdo?“ říká muž překvapeně. Tato žena má tak minimální podporu, že se ani neobjevovala v předvolebních průzkumech v médiích.

Čtyřiačtyřicetiletý státní úředník Rastislav volil diplomata Šefčoviče. „Znám ho a vím, jaký je. Odhaduju to na duel Čaputová versus Šefčovič s tím, že asi vyhraje Čaputová,“ míní. „Otázka je, kdo s ní pak bude ve druhém kole. Dost to podle mě ovlivní atmosféru té volby. Myslím, že bude napjatější a nebude to pěkný duel. Už teď mi ty útoky přijdou hrozné, nelíbí se mi to. Pár desetin procent jí to může vzít. Myslím, že se teď volby víc řeší i kvůli té vraždě (Jána Kuciaka). Už u parlamentních voleb bylo vidět, že se lidé začali zajímat,“ popisuje pak třicetiletý Peter, který se stará o digitalizování starých filmů.

Volil Čaputovou, nepřekvapivě. Samotní Bratislavané si ovšem uvědomují, že mimo jejich liberální bublinu nemusí být volby tak jasné.

„Volím Štefana Harabina. Sice není mnohým lidem sympatický, ale myslím, že je nejrozumnější. Pokud se nedostane do druhého kola, budu rozhodně volit Šefčoviče. Ale výsledky si nedovolím odhadnout, protože Čaputová se donedávna pohybovala někde kolem středu a pak najednou vyletěla na první místo,“ říká také šestaosmdesátiletá Hana, která jde právě volit na Základní škole Milana Hodži.

Rodina Škultétyových po bojové poradě volila Čaputovou. Trojice ve složení matka, dcera a syn říká, že nebylo z čeho vybírat. Dcera Vanesa dodává, že útoky na Čaputovou takto těsně před volbami jsou „jen výkřiky do tmy“.

„Navíc byly podle mě nevhodné i proto, že se dostaly ven v době moratoria. Aspoň tuto základní věc by mohli dodržovat. Lidé jsou náchylní věřit věcem, které se k nim dostanou, aniž by si je ověřili. Hlavně tady na Slovensku. Jsou zvyklí velmi rychle změnit názor,“ poznamenává rezignovaně pětadvacetiletá žena, která se v Praze pohybuje v oblasti marketingu.

Šestatřicetiletý podnikatel Matej přišel volit i s malou dcerou a i když má kvůli její koloběžce a dalším věcem plné ruce, z volební místnosti vychází s veselou náladou. „Paní Čaputová je moje první volba, ani ji neberu jako menší zlo. Nejvíc odpovídá mému hodnotovému nastavení,“ odpovídá a při odchodu na autorku tohoto textu zavolá, že jí drží palce. „A držte je i vy nám, aby to nedopadlo jako u vás,“ žádá na oplátku.