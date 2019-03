Slováci volí nového prezidenta, favoritkou je právnička Čaputová

Na Slovensku platí zákaz zveřejňování výsledků sondáží v období dvou týdnů před prvním kolem voleb a v den hlasování, dřívější průzkumy tak nemohly zachytit případné změny nálady voličů během vrcholící kampaně.

„Více kandidátů je naladěno bojovněji vůči ‚systému‘. Kampaň byla vyhrocenější - jak používaným slovníkem, tak vzájemnou kritikou kandidátů,“ komentovala předvolební kampaň politoložka Aneta Világiová.

Favoritka Čaputová je advokátka a aktivistka. Šestnáct let spolupracovala s občanským sdružením Via Iuris, které Slovákům poskytuje právní pomoc ve chvílích, kdy čelí zlovůli úřadů, a které bojuje za systémové změny ve slovenské enviromentální politice a za fungující právní stát.

Proslula hlavně bojem proti skládce ve městě Pezinok. Pokud by zvítězila, stala by se první ženou v čele Slovenska. Odmítla vést útočnou kampaň, podpořila možnost adopcí dětí homosexuálními páry, byť katolické Slovensko dosud nezavedlo ani registrovaná partnerství osob stejného pohlaví.

Její hlavní soupeř je eurokomisař a dlouholetý diplomat Maroš Šefčovič. Označuje se jako nezávislý kandidát, podpořila ho však vládní strana SMER-SD, kterou vede bývalý slovenský premiér Robert Fico. Přihlásil k tradiční rodině a ke křesťanským hodnotám. Sám přitom na konci 80. let vstoupil do komunistické strany, která se podílela v komunistickém Československu na pronásledování církví.

Šefčovič ještě na začátku února vedl v předvolebních průzkumech, Čaputová ho postupně předběhla. Pomohlo jí rozhodnutí jednoho z původních spolufavoritů voleb, vědce Roberta Mistríka, vzdát se kandidatury právě v její prospěch. Jak Mistrík tak Čaputová se opakovaně vymezili vůči vládnímu SMERu.

„Čaputová je kandidátka, která se silně spoléhá na svou vizi a příspěvek ke stabilizaci poměrů na domácí politické scéně. Pro Šefčoviče je výstavní skříní působení v zahraniční politice,“ uvedla politoložka Világiová.

Jako výrazně euroskeptický kandidát v kampani vystupovat kontroverzní soudce nejvyššího soudu Štefan Harabin. Označoval se za jediného národního kandidáta. Kritizoval politické elity a systém, sám přitom byl mezi lety 2006 až 2009 ministr spravedlnosti, upozornila Világiová.

Podle volební komise by už v prvním kole byl zvolen prezidentem nejúspěšnější kandidát jen v případě, že by získal více než polovinu hlasů z celkového počtu registrovaných voličů. To se i s ohledem na volební účast neočekává. Slováci v zahraničí nemohou prezidenta volit na ambasádách, ani se do voleb zapojit korespondenčně.

Slovenský prezident má podle ústavy spíše omezené pravomoci, může ovšem například blokovat nominace vlády a parlamentu na obsazení vedoucích představitelů některých úřadů a institucí. Souhlasu hlavy státu podléhají také některá rozhodnutí odstupujícího kabinetu, kterému parlament vyslovil nedůvěru.