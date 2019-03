Čaputová je nejnormálnější, říkají Slováci. Stěžují si na malý výběr

Je den před volbami a na Slovensku platí moratorium na vedení politické kampaně. Prezidentští kandidáti se nesmí objevovat v médiích a ta by o nich ideálně neměla psát. Nařízené ticho se přidalo k zákazu předvolebních průzkumů, který platí už dva týdny.

Slováci mají mít klid na to, aby se sami rozhodli, koho chtějí po Andreji Kiskovi za prezidenta. A v Bratislavě to vypadá, jako by se volebním zákonem řídily i ulice. Není v nich jediný billboard, jediný volební slogan. Malý náznak, že se něco děje, se objeví jen na tabuli jedné z místních restaurací. „Volím Čapované. Vivat Zuzana,“ říká nápis doprovozený smajlíkem.

V liberální Bratislavě to není až takové překvapení. Právnička Zuzana Čaputová, která měla v posledních průzkumech nejvyšší preference, má svou voličskou základnu právě tady.

Ale ani zdejší Slováky nemá jisté. „Ještě nevím. Výběr kandidátů není nic moc. Rozhodnu se až na poslední chvíli,“ zaznívá ve slovenské metropoli až překvapivě často. Možná zákaz kampaně zafungoval přesně opačně a někteří lidé mají v mysli místo klidu spíš nejistotu.

„Ještě nejsem rozhodnutý a ani nikoho nezvažuju. Ono se to totiž každý týden mění. Nejsou tam takové osobnosti, jaké bych si představoval. Prezident by měl mít čistý štít bez nějakých velkých přešlapů a měl by ukázat, že už pro stát něco udělal. To taková paní Čaputová není. Pro mě je jen něčím chytrým marketingovým tahem,“ říká třeba osmatřicetiletý klenotník Peter, zatímco před historickým sídlem slovenského parlamentu obědvá hamburger.

Ani na nedalekém náměstí Slovenského národního povstání (SNP), tedy tam, kde vždy probíhají všechny demonstrace, není poznat, že budou volby. V čím dál silnějším větru vlají jen plakáty dětí, které po celém světě bojují za záchranu přírody a které se v pátek sešly nejen v západní Evropě, ale i v Praze a Bratislavě. „Plastový salát, koryplastka mořská,“ píše se pod obrázky želv a plastů.

O kousek dál je patrné, co v poslední době nejvíc pohnulo slovenskou společností. Vražda novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. U pietního místa plného květin, svíček a fotografií se zastavují kolemjdoucí, někteří postojí a chvíli přemýšlejí. Jména obou zabitých se skví na protější budově. Vraždy se nepochybně promítly i do voleb, i když o nich kandidáti nemluvili. „Čaputová je nejupřímnější. Líbí se mi, jakým jde směrem. Chce bojovat s politikou, která tu je,“ míní třiadvacetiletý obchodní zástupce Patrik.

Sedmnáctiletí gymnazisté Kaja a Samo ještě k volbám nemohou. Ale kdyby mohli, vybrali by si Čaputovou. „Žena prezidentka by byla fajn,“ začíná Samo, podle kterého má navíc pezinská advokátka ve srovnání s ostatními kandidáty rozumné názory. „Koho jiného,“ připojuje se s ironickým úsměvem růžovovlasá Kaja.

Obliba ekologické aktivistky Čaputové není záležitostí jen mladých. Nikomu jinému svůj hlas nechtějí dát ani dvě seniorky, které právě vyšly z kavárny. „Je to opravdu schopná žena a myslím si, že pro Slovensko bude dobrou alternativou,“ odpovídá jedna z nich, někdejší zubní lékařka Naďa.

„Kampaň“ v centru Bratislavy:

Třiatřicetiletého pokrývače Juraje výběr prezidenta nezajímá. „Nebudu volit. Ať rozhodnou jiní. Dokud nebude hrozit, že se tam dostane Kotleba, je mi to jedno,“ říká muž, který právě na druhém břehu Dunaje kouří a čeká na autobus. Když pomineme ty, kteří ještě neví nebo k volbám vůbec nepůjdou, jméno Čaputová zní nejčastěji. „Je z nich nejnormálnější,“ říkají lidé.

„Budu volit prezidentku. Je nejlepší. U pana Šefčoviče mi vadí, že je ze Směru. On to sice nepřizná, ale je to úplně jasné. Oni mu platí kampaň. O Kotlebovi snad nemusíme vůbec mluvit, u Harabina se stačí podívat na pár diskuzí a pochopíte. A ostatní kandidáti mají malou podporu, takže nemá smysl je volit. Paní Čaputová mluví jasně a s chladnou hlavou, neschovává se za nacvičené fráze,“ říká pravděpodobněji nejnadšenější volička ze všech oslovených, mladá právnička Milena.

Jen jednou v pátek zazní jméno jiného favorita. „Nejspíš budu volit pana Šefčoviče. Podle mě je tu prezident od toho, aby reprezentoval zemi. A z toho mi on vychází nejlíp. Prezident toho moc nezmění, protože sílu pracovat pro lidi má vláda. Mrzí mě, že to tak musím říct, ale Šefčovič je pro mě menším zlem,“ vypráví přesvědčeně dvaadvacetiletý student mezinárodních vztahů Milan.

„Nebudu volit kandidátku, o které jsem v životě neslyšel, a to ani tehdy, když se řešily velké kauzy. Najednou se objeví a chce být prezidentka. Mluví pěkně, ale těch přetvářek už ve slovenské politice bylo moc. Paní Čaputová pro nás nic neudělala,“ pokračuje. Favoritka voleb na jeho vkus až příliš prosazuje téma homosexuálů a jejich práv. „Právě jim fakt, že se lidem toto téma pořád tlačí do hlavy, nakonec nejvíc škodí,“ myslí si.

I on je však proti další vládě se Směrem v čele. „Slováci už si zaslouží lepší život. Jsou tu kauzy, vraždí se tu a nikdo to neřeší. Když vás policie chytí se sto gramy marihuany, dostanete sedm let vězení a dělá se z vás exemplární příklad. U jednoho poslance Směru se našly dvě kila heroinu a on se veřejně prochází po Bratislavě. Je jedno, kdo bude prezident, když ten bordel ve vládě bude pořád stejný.“

Vynikající, dobrý, standardní, nevýrazný, hodnotí Slováci Kisku

A jaký byl současný prezident? Ani na to nemají oslovení Bratislavané jeden výrazněji zastoupený názor. „Kiska byl dobrý, správný. Takový by prezident měl být. Nenadržoval ani jedné politické straně a stál nad nimi. Ale měl to těžké. Stejně jako šel Kováč proti Mečiarovi, tak i on má proti sobě soupeře. To víte, Směr je bůh,“ vysvětluje ironicky bývalý železničář Josef, který už je v důchodu. „Nevěřím nikomu,“ dodává s tím, že nepůjde volit.

„Byl dobrý, spravedlivý a objektivní. Reprezentoval nás dobře, nemám nic, co bych mu vytkla,“ říká starší žena, která na náměstí Slovenského národního povstání (SNP) tlačí kočárek. Své jméno uvést nechce, stejně jako kandidáta, kterého se chystá volit. Bývalá zubařka Naďa od Kisky očekávala víc. „Byl přijatelný, ale mohl být v některých věcech razantnější,“ popisuje a její kamarádka Alexandra přitakává.

Jedenatřicetiletý divadelník Karol Kiskovi vytýká, že často ve svých projevech působil strojeně. Jeho kolega Miro však doplňuje, že prezident v nich dokonale tlumočil to, co si lidé opravdu myslí. Stejně ho vnímá i právnička Milena. „Klobouk dolů za to, jak zvládal všechny útoky a politické tlaky, které zažíval,“ oceňuje. Také student Milan mu tleská a jako jednomu z mála je mu líto, že Kiska nekandiduje znovu. Reprezentoval prý dobře.

Ovšem tak populární, jak se někdy může z Prahy zdát, filantrop Kiska zase není. Takřka všichni oslovení Slováci připomněli jeho kauzy bez ohledu na to, zda si za ně prezident může sám, nebo je na něj „někdo vyhrabal“. Pachuť v lidech je kvůli nim stejná. A nakonec velmi často zaznívá, že to s ním tak velká sláva nebyla.

„Byl takový střed. Neudělal nic špatného, ale ani nic výrazně dobrého,“ míní sedmnáctiletá Kaja. „Kiska byl nevýrazný a jestli udělal něco dobře, tak jsem si toho ani nevšiml,“ pokračuje nespokojený klenotník Peter. „Kiska nebyl nic moc, ale tehdy ani nebylo z koho vybírat a každý volil menší zlo,“ říká také třiatřicetiletá učitelka Valéria, která po mostě SNP zrovna přechází Dunaj a svého favorita si teprve vybere. Doufá, že tentokrát bude výběr snazší.