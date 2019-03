Kolikrát jste měla sex? Slovenský kandidát Harabin uhýbal otázce na majetek

Redaktorka deníku SME Zuzana Kovačič Hanzelová se z Harabina snažila vydolovat odpověď na otázku, jak je možné, že v roce 2013 neměl soudce prakticky žádné výdaje.

„Vypadá to, že jste žil celý rok z tisíce eur. To vychází na 166 eur měsíčně (zhruba 4 200 korun),“ říká novinářka a odkázala na Harabinovo daňové přiznání. Ten se nejdříve brání, že jí nemá co vysvětlovat, že Hanzelová říká informace vytržené z kontextu a že zamlčuje některé údaje.

Po doplňujícím dotazu, aby tedy vysvětlil, co v citovaných údajích chybí, už Harabin odvedl řeč někam úplně jinam. „Vy víte, kolikrát jste se v roce 2013 v noci milovala? Víte to?“ zeptal se redaktorky.

Ta odmítla srovnávat svůj sexuální život s majetkovým přiznáním, Harabin tak otázku změnil zeptal se, zda si pamatuje, kolikrát tehdy večeřela. Po krátkém naléhání Hanzelové se opět vrátil ke svému původnímu nápadu a novinářka se relevantní odpovědi nedočkala.

Bývalý soudce Harabin, který je pro mnohé Slováky symbolem mečiarismu 90. let, se uchází o post prezidenta jako nezávislý kandidát. První kolo slovenské volby se bude konat 16. března a v průzkumu z počátku měsíce se jeho preference pohybovaly kolem 11 procent, což jej zařadilo na třetí místo za Zuzanu Čaputovou (Progresivní Slovensko) a Maroše Šefčoviče (Směr-SD).

„A vy si pamatujete, kolikrát jste se loni milovala?“ zeptal se Harabin moderátorky: