Klání o Kiskova nástupce vypukne v březnu. Hlásí se Mistrík i Bugár

Zájem o nejvyšší post dříve projevila více než desítka lidí. Svého kandidáta dosud nepředstavila například nejsilnější vládní strana Smer-sociální demokracie. Její šéf a expremiér Robert Fico nabídl kandidaturu místopředsedovi Evropské komise Maroši Šefčovičovi, který své rozhodnutí zatím neoznámil.



Podle prosincového průzkumu veřejného mínění agentury AKO ze známých zájemců o post budoucího slovenského prezidenta se největší popularitě těší vědec Robert Mistrík s nepatrným náskokem před předsedou vládní strany Most-Híd Bélou Bugárem.

„Přeji si, aby z těchto prezidentských voleb vzešel člověk, který bude národ spojovat,“ řekl novinářům Danko. Nová hlava státu by podle něj měla mít vlastnosti osobností slovenské historie, v této souvislosti Danko zmínil i zkušenosti někdejšího československého prezidenta v období komunismu Gustáva Husáka.

Danko nevyloučil, že by se také on sám mohl ucházet o post hlavy státu. Své rozhodnutí chce oznámit do konce ledna a poté, co se prezidentským kandidátem bude zabývat vedení jeho mateřské Slovenské národní strany, které Danko předsedá.

Registrace kandidátů na prezidenta skončí tři týdny od vyhlášení voleb. Podmínkou kandidatury je podpora od nejméně 15 poslanců parlamentu nebo předložení petice s podpisy alespoň 15 000 voličů. Čtvrtkem zároveň začala volební kampaň, která bude přerušena v období 48 hodin před prvním kolem prezidentských voleb.

Každý z prezidentských kandidátů může na kampaň vynaložit nanejvýš půl milionu eur (12,8 milionu korun). Do této sumy se zahrnují i výdaje na propagaci kandidáta v období 180 dnů před vyhlášením voleb.

Pokud žádný z kandidátů na prezidenta nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů oprávněných voličů, dva nejúspěšnější kandidáti postoupí do druhého kola, které se uskuteční 30. března a ve kterém rozhodne větší počet odevzdaných hlasů.