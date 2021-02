Na Slovensku začalo elektronické sčítání lidu, zapojila se i Čaputová

Formulář obsahuje čtrnáct otázek, například o pobytu, rodinném stavu, vzdělání, národnosti a náboženském vyznání.

Lidé mohou zadat až dvě národnosti, což krátce před startem sčítání vyvolalo debatu a návrh k přehodnocení takového postupu; statistici nakonec možnost dvojí národnosti ponechali.



Do sčítání by se měli zapojit lidé s trvalým, přechodným a obdobným pobytem v zemi, tedy i cizinci s bydlištěm na Slovensku.

Rozhodující je stav k 1. lednu letošního roku. Získané údaje budou důležité také pro přerozdělování takzvaných podílových daní mezi samosprávu, mohou ovlivnit rovněž dotace pro církve a používání jazyků národnostních menšin v úředním styku.

„Sčítání obyvatel má konkrétní dopady na náš život. Trvá to krátce, možná do pěti minut. Bylo to rychlé a jednoduché,“ řekla Čaputová, které vyplnění formuláře před novináři krátce zkomplikovaly problémy s připojením k internetu.

Sčítání lidu se koná jednou za deset let, letos na Slovensku jeho hlavní fáze potrvá do konce března. Účast je povinná, podle statistického úřadu jeho zájmem ale není ukládat pokuty těm, kteří se nezapojí.

„Svůj klik budeme realizovat bezpečně doma, byť na pozadí pandemie. Elektronické sčítání lidu je maximálně bezpečné, v bezpečí jsou i osobní údaje,“ řekl šéf statistického úřadu Alexander Ballek.

První lidé vyplnili formulář krátce po půlnoci

Při jednom ze způsobů přihlášení do systému sčítání lidu musí obyvatel zadat rodné číslo a jméno. Rodné číslo podle statistiků umožňuje získat další data z jiných zdrojů.



První obyvatelé vyplnili formulář už krátce po půlnoci. Před polednem slovenský statistický úřad ohlásil, že v pětimilionové zemi se sčítání zúčastnilo již přes 100 tisíc lidí.

Základní údaje ze sčítání by měly být k dispozici na začátku příštího roku, tedy později oproti původním plánům.

Podle statistického úřadu důvodem je posunutí služby asistovaného sčítání za pomoci komisařů na období od dubna do konce října, a to kvůli covidu-19. Očekává se, že asistovaného sčítání využijí hlavně důchodci, zdravotně postižení a osoby s nedostatečnými digitálními zručnostmi.

V Česku se online fáze sčítání lidu uskuteční od 27. března do 11. května. V dubnu a květnu by pak měli do terénu vyrazit sčítací komisaři.